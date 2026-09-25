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Giriş Tarihi: 25.09.2026

Zidane: Türkler bize problem çıkaracak

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Zidane: Türkler bize problem çıkaracak
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Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Zinedine Zidane dün Turka Kocaeli Stadı'nda basının karşısına çıktı. Milli takım formasını ilk kez 1996'da giyen Zidane, 32 yıl sonra teknik direktör olarak Fransa'da olmasının kendi adına mutluluk verici olduğunu belirterek şunları söyledi: "Futbol oynadığım dönemde olduğu gibi bugün de yine Fransa Milli Takımı ile kazanma hedefindeyim. Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru var o da kazanmak. Türkiye bizi çok güçlü bir şekilde bekliyor. Bize problem çıkaracaklarından hiç şüphem yok. Yine biliyorum ki bizi ateşli bir taraftar bekliyor. Umarım herkes keyifli bir maç izler. Mbappe'nin oynamasını umut ediyorum. Tüm ışıkların benim üzerimde olmasından memnunum. Ama bu takımda sadece ben yokum. Arda Güler çok çok büyük bir oyuncu. Ben bireysel olarak Real Madrid'de oynadığı için mutluyum."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ZİNEDİNE ZİDANE #ZİDANE #MİLLİ TAKIM

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Zidane: Türkler bize problem çıkaracak
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