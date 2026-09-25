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Giriş Tarihi: 25.09.2026 09:53 Son Güncelleme: 25.09.2026 10:05

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihleri değişti!

TFF, İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının tarihleri değişti!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-4 Şubat 2027'de yapılması planlanan çeyrek final maçlarının tarihlerini değiştirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan Çeyrek Final müsabakalarının tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir.

Çeyrek Final karşılaşmaları, 2 - 6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alınmıştır.

Söz konusu tarih değişikliği, İstanbul takımlarının Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yer alma ihtimali ve her iki organizasyon kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alınabilmesi amacıyla yapılmıştır."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihleri değişti!
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