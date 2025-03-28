1 ihtimal daha yok!

Lider G.Saray, bir maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, üst üste üçüncü şampiyonluğun hesaplarını yaparken teknik heyet ise fikstüre göre planlarını güncelledi. Büyük avantajla son 9 haftaya giren Okan Buruk ve oyuncuları, başta Beşiktaş olmak üzere tüm rakiplerini yenmeye konsantre oldu. Takipçisi Fenerbahçe'nin ligde kalan tüm maçlarını kazandığı senaryoya göre hareket eden lider Galatasaray'a şampiyonluk için 6 galibiyet-3 beraberlik yetiyor. Ancak sarı-kırmızılılar, beraberlik kredisine göre hareket etmek istemiyor. Berabere kalarak F.Bahçe'nin yeniden yarışa ortak olmasını, psikolojik olarak baskı kurmasına engel olmak isteyen teknik heyet, önündeki 7 maçtan 21 puan istiyor. İkili averajı elinde bulunduran Galatasaray, sıradaki 7 maçı kazanıp bitime 2 hafta kala işi bitirmeyi hedefliyor.

HÜCUM EMRİ VAR

Okan Buruk, futbolcular ve yöneticiler de 7 galibiyet parolasıyla birbirlerini motive ediyor. Beşiktaş derbisine kazanmak için çıkacak Galatasaray, 1 puanı düşünerek oynamayacak ve hücum futbolundan vazgeçmeyecek.



OKAN BURUK'UN G.SARAY KARİYERİ

SEZON: 3

MAÇ: 138

GALİBİYET: 99

BERABERLIK: 22

MAĞLUBİYET: 17

ATILAN GOL: 318

YENİLEN GOL: 148

PUAN ORTALAMASI: 2.31