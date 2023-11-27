100. gol coşkusu

Geçen sezonun ikinci yarısında büyük bir çıkış yapan ve sezonu da şampiyonlukla kapatan G.Saray, bu sezon da hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, 2023 yılında oynadığı maçlarda 99 gole ulaşırken dalyaya 1 gol kaldı.Manchester United maçı ile dalya yapacak isim merak konusu olurken, şu ana kadar İcardi'nin etkisi göze çarpıyor.SAKATLIKLAR nedeniyle Kaan Ayhan, Alanya karşısında stopere geçerken Ndombele orta sahadaydı. Ancak Abdülkerim ve Sanchez'in durumlarının iyi olması ile birlikte Ndombele de kulübeye dönecek. Orta sahadaikilisinin sahada olması bekleniyor.