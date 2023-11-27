100. gol coşkusu

2023 yılında 99 kez rakip fileleri sarsan G.Saray’da ManU maçında hedef dalya
Geçen sezonun ikinci yarısında büyük bir çıkış yapan ve sezonu da şampiyonlukla kapatan G.Saray, bu sezon da hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, 2023 yılında oynadığı maçlarda 99 gole ulaşırken dalyaya 1 gol kaldı. 1 Ocak 2023-25 Kasım 2023 arasındaSüper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi veZiraat Türkiye Kupası'nda 44 resmi karşılaşmayapan Aslan, 99 gole ulaştı. Manchester United maçı ile dalya yapacak isim merak konusu olurken, şu ana kadar İcardi'nin etkisi göze çarpıyor. Arjantinli yıldız,99 golün 35'iniağlara gönderenisim oldu.
KAAN ORTAYA
SAKATLIKLAR nedeniyle Kaan Ayhan, Alanya karşısında stopere geçerken Ndombele orta sahadaydı. Ancak Abdülkerim ve Sanchez'in durumlarının iyi olması ile birlikte Ndombele de kulübeye dönecek. Orta sahada Torreira-Kaan ikilisinin sahada olması bekleniyor.