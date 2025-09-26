%100 mutlu son

Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz arasındaki buzlar eridi… Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan yıllık 10 milyon Euro'luk astronomik teklif alan 25 yaşındaki sol kanat, takımdan ayrılmak istemiş ancak sarı-kırmızılı yönetim bonservis bedelini 50 milyon Euro olarak belirleyince bu transfer gerçekleşmemişti. Futbolcu, tavrını koyup idmana bile çıkmamıştı. Taraflar arasında anlaşma sağlandı.Yönetim, 100 milyon TL'ye oynayan milli oyuncunun maddi şartlarında iyileştirmeye gitti. Birkaç gün önce kulübe çağrılan Barış Alper Yılmaz, yüzde yüzün üzerinde yapılan zam karşılığında yeni sözleşmesine imzayı attı. Garanti ücreti 200 milyon TL'ye çıkarılan milli yıldız, yerlilerde tavan ücretin sahibi oldu. Sözleşmesine ayrıca performansa bağlı 100 milyon TL'ye yakın bonus koyuldu.

20 GOLE KATKI

Barış Alper belirli maç sayısına ulaşırsa ve 20 gollük skor katkısı yaparsa primi hak edecek. Avrupalı scoutlar, tecrübeli oyuncuyu 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak maçta tribünden takip edecek. Sarıkırmızılı kulübe ara transfer döneminde Barış için yeni teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.