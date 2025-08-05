11 milyon euro’ya aslan’ı bırakmadı

Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzatan Galatasaray'da iç transferde sıradaki imzayı Yunus Akgün attı.Yönetim, takım içindeki maaş düzenlemesinde Barış Alper ve Yunus için 2.5 milyon Euro kazanan Sallai'yi baz aldı.Sarı-kırmızılı takımda mutlu olan Yunus Akgün, 11 milyon Euro bonservis ödemeye hazır Porto başta olmak üzere Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirdi.