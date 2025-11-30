14 aslan’la Kadıköy’e

Galatasaray son dönemde sakatlık ve ceza kâbusu yaşıyor. US Gilloise karşısında Osimhen, Lemina, Singo, Yunus, Kaan, Berkan, Eren, Metehan ve Kazımcan yoktu. 9 eksiği bulunan sarı-kırmızılı takımda Jakobs sakatlandı. Teknik direktör Okan Buruk, US Gilloise'a 1-0 kaybedilen maçta sadece 1 oyuncu değişikliği yapabildi. Fenerbahçe derbisinde ise cezalı listesindeki Eren ve Metehan'a Sallai eklendi. Sakat oyunculardan Osimhen ve Lemina yetişiyor. Singo ve Jakobs kesin yok. Yoğun tedavi uygulanan Yunus, Kaan ve Berkan'ın durumu hâlâ belirsiz ancak derbi planlaması bu 3 oyuncuya göre yapılmıyor.

KADROYU ALTYAPI TAMAMLAYACAK

Uğurcan, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Torreira, Sara, İlkay, Barış Alper, Sane ve Osimhen'i ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlanan Okan Buruk, yedek kulübesinden 3 hamle yapacak. İcardi, Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay derbinin ikinci yarısında şans bulacak. 14 oyuncuyla Kadıköy'de galibiyet kovalayacak Galatasaray'da maç kadrosunu yine altyapıdan gençler tamamlayacak.



'BU MAÇLAR İÇİN TRANSFER EDİLDİM'

Milli takımında sakatlanan Victor Osimhen, 10 gün boyunca topa dokunmadı. Gençlerbirliği ve US Gilloise maçlarını kaçıran Osimhen, cuma günü özel program dahilinde saha çalışmalarına başladı. Fenerbahçe derbisinde oynamayı çok isteyen Nijeryalı forvet, hocası Okan Buruk'la görüşecek ve forma isteğini yineleyecek. Osimhen'in takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde, "Fenerbahçe derbisinin önemini ve taraftarlar için anlamını iyi biliyorum. Bu heyecanı geçen sezon yaşadım. Bu kulüp böyle büyük maçlar için bana bu yatırımı yaptı. Gerekirse risk alacağım ve sahaya çıkıp yüzde yüzümü vereceğim'' dediği öğrenildi.





3 YILDIZ İDMANA ÇIKTI

Sarı-kırmızılılarda yapılan son antrenmanda sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün takımla birlikte çalıştı. Osimhen ve Lemina as kadroda sahada olacak. 8 Kasım'da fıtık operasyonu geçiren Yunus'un ise geniş kadroda yer bulması bekleniyor.

GÖZLER UĞURCAN'IN ÜZERİNDE

G.Saray'da 3 futbolcu da ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan görev verilmesi halinde ilk kez bu derbide oynayacak. Özellikle sezon başında Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği ancak G.Saray'ın renklerine bağladığı Uğurcan için bu karşılaşma ayrı bir anlam taşıyor.

9 GÜNDE ÜÇ SINAV

Galatasaray, lig ve Avrupa'da kritik eşiğe geldi. 1 puan farkla zirvede olduğu Süper Lig'de sırasıyla Fenerbahçe ve Samsunspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, 9 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco'ya konuk olacak. 9 günlük bu süreçte Aslan'ı sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu düşündürüyor.