2028’e kadar patron Özbek

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 13 yıl sonra tek adaylı bir kongre yaşadı. Mevcut başkan Dursun Özbek, yönetimini değiştirerek camiada güven tazeledi. Dördüncü dönemine giren Özbek'in görev süresi Mayıs 2028'e kadar geçerli. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni dönemdeki görev süresini tamamlaması halinde (8 yıl 7 ay) kurucu Ali Sami Yen'den sonra en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.

'SÖZ VERİYORUM, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM BAŞARILARLA GEÇECEK'

Sarı-kırmızılı kulübe 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa kazandıran Özbek, "Tek aday olmam, büyük yükümlülük getiriyor. Şimdi çalışma zamanı, hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız! Birlikte başaracağız, yaşasın Galatasaray. Bütün genel kurul üyelerine söz veriyorum; Galatasaray 2026-2028 döneminde de başarılarla dolu yıllar geçirecek. 27 şampiyonluk için şimdiden çalışmalarımıza başladık" dedi. Yeni yönetim, 1 Haziran pazartesi günü mazbatasını alacak ve işbaşı yapacak.

2079 OYUN 1780'İNİ ALDI

AİDATINI YATIRMIŞ yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Galatasaray'da tek adaylı seçime katılım düşük oldu. Galatasaray Lisesi'nde sınıflara koyulan 20 sandıkta oy kullanma işlemi saat 10:00 ila 15:00 arasında gerçekleşti. Özbek, kullanılan 2079 oyun 1780'ini aldı.





İŞTE YENİ YÖNETİM

YÖNETIM ASIL: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

YÖNETIM YEDEK: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.



NE DEDİLER?

Yasaklardan yana değilim!

FATİH TERİM: Rekorlar kırılmak için vardır. İnşallah onu da yapacaklar. Canı gönülden destekliyorum, kalbim onlarla (Kendi dönemindeki 4 yıl üst üste şampiyonluk rekorunun egale edilmesi ile ilgili). Mümkün olsa yasaklardan yana değilim. Her şeyin değiştiği, dönüştüğü ve yenilendiği bir dünyada fazla rötar yapmamalıyız. Doğru şeye karar verilmesi ve üzerine gidilmesi lazım. TFF de bunu yapabilecek kapasitede. Kulüplerle oturup konuşulur. Çok da sıkıntılı bir durum göremiyorum (10+4 yabancı kuralı konusunda.)

FARUK SÜREN: Başka aday olsaydı, iyi olurdu ama yine Dursun Özbek seçilirdi. Çok önemli hedefleri var. Hepimiz ona destek olmalıyız.

ALP YALMAN: Bütün seçimler böyle olur inşallah. Dursun'un bendeki yeri ayrı. Ona söyleyeceklerim ancak methetmek olur.