26. Şampiyonluğun hikayesi: Uğurcan geldi hikaye değişti

14 sene kaleyi başarıyla koruyan Fernando Muslera geçen sezonun bitiminde yolun sonuna geldi…. Haziran'ın ilk haftasında Muslera için takım arkadaşları veda yemeği düzenledi. Teknik direktör Okan Buruk ve futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu da davet edildi. Buruk-Kavukcu ikilisi, duygusal ortamda geçen yemekte Osimhen'le baş başa sohbet etti. Nijeryalı yıldız, Napoli ile anlaşmaları halinde Galatasaray'da devam edeceğini birinci ağızdan söyledi. Bu müjdeli haber, bir ay medyadan gizlendi ancak yeni sezon planlaması Osimhen'e göre yapıldı.

12 HAZİRAN'DA İLK İMZA SANE'DEN

Osimhen'den 'kalmak istiyorum' sözünü alan Abdullah Kavukcu'nun aklı sezon ortasında temas kurulan Leroy Sane'de idi. Bayern Münih'le anlaşamayan Sane için hızlı davranıldı. Fenerbahçe devreye girse de Şampiyonlar Ligi faktörü ve Galatasaray'ın vizyonu, Alman yıldızı ikna etmeye yetti. 12 Haziran'da İstanbul'a gelen Sane, tesis çalışanlarına ismiyle hitap edecek kadar Galatasaray'ı benimsedi. Final hatlarında sergilediği performansla 26. şampiyonluğa katkıda bulunacaktı…

87 MİLYON EURO'LUK FEDAKÂRLIK

Osimhen transferi haftalarca sürdü. Napoli cephesi, 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinde bir türlü geri adım atmadı. Bu sırada devreye Suudiler girdi. Al-Hilal sezon başına 50 milyon Euro'dan 3 yıllık teklifi masaya koyunca Galatasaray'ın morali bozuldu. Osimhen 3 yılda 87 milyon Euro daha az para kazanmayı göze alarak sezon başına 21 milyon Euro'dan sarıkırmızılı takıma 'Evet' dedi. Nijeryalı yıldız bu fedakârlığı yapınca başkan Dursun Özbek de banka teminatını halletti ve Napoli'nin istediği 75 milyon Euro bonservis verildi.



TARAFTAR EDERSON'U İSTİYOR

Muslera yerine ilk aday Ederson'du. Kapıyı 25 milyon Euro'dan açan Manchester City bir ay boyunca süren pazarlıklarla indirime zorlandı. Tribünler hazırlık maçlarında ''Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor'' tezahüratlarıyla inledi. Fenerbahçe'ye yıllık 11 milyon Euro'dan imzayı atacak Brezilyalı kaleci de 9 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelmeye hazırdı…

TRABZON'UN KAPISI ÇALINDI!

Transfere az ama öz karışan Dursun Özbek sezonun kırılmasına imza atacak kararı tek başına verdi. Ederson'un hem yaşını hem de yıllık ücretini dikkate alan başkan Özbek'in gönlünde Uğurcan Çakır yatıyordu. Şampiyonlar Ligi listesi teslim edileceği gün Trabzonspor'un kapısı çalındı, Uğurcan için ne isteniyorsa verildi ve sezonun hikâyesi değişti… Ederson hatalarıyla Fenerbahçe'yi yıktı, Uğurcan kurtarışlarıyla Galatasaray'ı zirvede tuttu.

KOCAELİ DEPLASMANINDA ŞOK!

Sırasıyla Sane, Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan'ı kadrosuna katan, Osimhen'in bonservisini alan Galatasaray'da Okan Buruk sezon başında yönetime Şampiyonlar Ligi'nde başarı sözü verdi. 5-1'lik şok Frankfurt yenilgisi moralleri bozsa da 1-0'lık Liverpool zaferi, camiayı havaya soktu. Osimhen liderliğinde Avrupa'da yürüyüş başladı. Şampiyonlar Ligi konsantrasyonu, zaman zaman puan kayıplarını beraberinde getirdi.

BARIŞ'TAN ŞAŞIRTICI KARAR

Neom'dan 10 milyon Euro'luk astronomik teklif alan Barış Alper, Suudi Arabistan'a gitmek istedi. Hatta antrenmana çıkmamayı bile göze aldı. Takım arkadaşı Torreira, ''6 numara da arıyorlar mı?'' diye espri yaparak Kemerburgaz'daki gergin ortamı yumuşattı. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk ise geri adım atmadı ve 35 milyon Euro'luk teklife rağmen transfere izin çıkmadı. Barış Alper'in garanti ücreti 200 milyon TL'ye yükseltildi ve sözleşmesine 100 milyon TL üzerinde bonuslar koyularak motivasyonu sağlandı. ''Şampiyonlar Ligi'nde sana ihtiyacım var'' diyen Okan Buruk da oyuncusundan yine maksimum katkıyı (12 gol-13 asist) aldı.

YAĞMURLUK FİYASKOSU

Devre arasına Süper Lig'de lider, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 potasında giren Galatasaray'ın havasını Süper Kupa bozdu. Afrika Kupası'ndaki Osimhen'in olmadığı finali Fenerbahçe 2-0 kazanırken, sarı-kırmızılılar hem sahada hem tribünde ezeli rakibine kaybetti. Galatasaray taraftarına çöp poşetini andıran yağmurlukların ayarlanması, transferde geç kaldığı için eleşirilen yönetimin kredisini bitirdi.

BEŞİKTAŞ İSTEDİ, ASLAN BİTİRDİ

Okan Buruk döneminde Fenerbahçe mağlubiyetine alışkın olmayan Galatasaray'da kaybedilen Süper Kupa'yı ara transferler unutturdu. Sacha Boey, Asprilla ve Nhaga ile kulübede alternatif arttı. Beşiktaş'ın peşinden koştuğu Noa Lang ise Şampiyonlar Ligi faktörüyle Aslan'ı tercih etti. Hollandalı yıldız, Sane'nin sakat olduğu dönemde Rize'de asistle, Juventus maçında golleriyle iş çözdü.

VE 5-2'LİK TARİHİ JUVENTUS ZAFERİ

Ocak 2011'de açılan Aslantepe, en görkemli Avrupa zaferine 17 Şubat 2026 tarihinde tanıklık etti. Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Juventus'u ağırlayan Galatasaray 2-1 yenik duruma düştü. İkinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza atan sarı-kırmızılılar, 5-2'lik galibiyetle tarih yazdı. İtalya'daki rövanşı Juventus 3-0'la uzatsa da son sözü Osimhen ve Barış Alper söyledi, Şampiyonlar Ligi son 16 bileti geldi.

YENİLGİ KENETLEDİ

5-2'lik Juventus zaferinden sadece 4 gün sonra Konya deplasmanında tabela 2-0 mağlubiyeti yazıyordu. Skor 0-0 iken Sane'nin VAR'dan iptal edilen golü, TFF'ye yönelik tepkilerin sebebiydi. Konya'dan üzgün dönen takımı havalimanında karşıladı. Okan Buruk ''Yine hep beraber başaracağız'' derken, Galatasaray'ın Konya'daki ikramını Kasımpaşa'dan 90+11. dakikada gol yiyen Fenerbahçe geri çevirdi.

DERBİYE YETİŞECEĞİM

Bir sezon içinde iki kez Liverpool'u 1-0 yenmenin gururunu

yaşayan Galatasaray'ın çeyrek final hayali Anfield Road'da son buldu. Liverpool rövanşı 4-0 kazanırken, turun kaçması kadar Osimhen'in sakatlığı üzücü oldu. Kolu kırılan Nijeryalı yıldız, ameliyata alındı ve sezonu kapatma tehlikesi vardı. Çabuk iyileşmek için bir hafta hastanede kalmayı tercih eden Osimhen, kendisini ziyarete gelen başkan Dursun Özbek'e söz verdi: ''Fenerbahçe derbisine yetişeceğim ve yine biz şampiyon olacağız.''

EZELİ RAKİP YARIŞ DIŞI KALDI

Milli ara dönüşünde Trabzonspor ve Kocaelispor'a 5 puan kaybeden Galatasaray'a teselliyi Kadıköy'deki son saniye golüyle Rizespor verdi. Aslantepe'deki derbi artık ligin finaliydi. Okan Buruk takımını iyi hazırladı, Sane ve Osimhen başta olmak üzere kalite farkı sahaya yansıdı. 3-0 kazanan Galatasaray şampiyonluğu kutlamaya başlarken, Tedesco'yu kovan Fenerbahçe yine olağanüstü seçime gidecekti…

BURUK TARİH YAZDI

Aynı takımda hem futbolcu (1997, 1998, 1999, 2000) hem de hoca (2023, 2024, 2025, 2026) olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk tarihe geçti. Kariyerine 52 yaşında 25 kupa sığdıran Buruk için şimdi yeni hedef çeyrek asırdır Galatasaray tribününde söylenen ''4 sene üst üste şampiyon olduk'' tezahüratını 5 sene ile değiştirmek…