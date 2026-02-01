3 kulvar 28 gün 8 maç

G.Saray, bugünden itibaren yoğun bir maç trafiğine giriyor. Sarıkırmızılı ekip, en az gün sayısına sahip şubat ayında en çok maç oynadığı dönemi yaşayacak. Cimbom'u 28 gün içerisinde birbirinden zorlu 8 karşılaşma bekliyor. Süper Lig'de bu akşam Kayserispor'u konuk edecek olan Aslan, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile karşılaştıktan sonra hafta sonu soluğu Rize deplasmanında alacak.Ayın son haftasında ise Süper Lig'de Konya dönüşünde rota İtalya'ya kırılacak. 25 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde Juventus rövanşına çıkacak Galatasaray'ın bu ay son mesaisi Alanyaspor maçı olacak. Galatasaray, bu süreci kayıpsız atlatıp, yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını sürdürmek amacında.