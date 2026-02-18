37 yıl sonra dev skor!

Okan Buruk
'un Galatasaray'ı, yine tarih yazdı. Sarı-kırmızılılar, 1988'deki Neuchatel Xamax zaferinden sonra ilk kez Devler Ligi
'nde 5 gol birden attı. Cimbom 37 yıl önce İsviçre takımını 5-0 yenmişti. Ayrıca Sara, kariyerinde ilk kez bir UEFA turnuvasında fileleri havalandırdı.
Aslan gole de doymuyor. Sarı-kırmızılılar, son 5 resmi maçında 20 gol attı.
Ligde Kayseri'yi 4-0, Rizespor'u 3-0, Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Kupada da İstanbulspor'u 3-1 devirdi. Son olarak 5-2'lik Juve galibiyeti geldi. Öte yandan Juventus, Spalletti yönetiminde Avrupa'da ilk yenilgisini yaşadı.
Bu hezimete kadar 3 galibiyet ve 2 beraberlik almışlardı.