4 senedir yaptık yine yapacağız!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk
, maçın ardından şunları söyledi: "Göztepe
'ye karşı oynamak kolay değil. En iyi performansımız, 45'le skor 3-2'ye kadar olan bölüm. Topa sahip olduk, direkt oynadık ve çok pozisyon ürettik. 3-2 olunca mecburen savunma hamleleri yaptık. Oyundan memnunum ama geliştirmemiz gerekiyor. Transferde yeni hamlelerimiz olabilir. Haklarımızı değerlendirmek istiyoruz.
Ancak en önemlisi birlik ve beraberliğimiz. Şampiyonluklarımız böyle geldi. Dört senedir yaptık, yine yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız maçları kağıt üzerinden değil, oynanan maçlar üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Özgüvenli bir şekilde her maça kazanmak için çıkacağız.
Geçen sezon çok önemli takımları yendik. Bu sezon da aynısını yapıp tarihe geçebilen sonuçlar almayı hedefliyoruz."
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör