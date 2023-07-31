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Giriş Tarihi: 31.7.2023

6. transfer Günay

6. transfer Günay
SARI-KIRMIZILI kulübün 6. transferi Günay Güvenç oldu. Galatasaray'la anlaşan ve sağlık kontrolünden geçen Günay, dün Gaziantep FK'daki takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve kamptan ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki deneyimli kaleci için Gaziantep FK'ya 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Cimbom tekliflere açık
G.SARAY'IN mevcut kadrosunda sözleşmeli 16 yabancı oyuncusu bulunuyor. A Takım'la çalışmayan Luyindama ve Cicaldau'ya kulüp aranıyor. Orta sahasına üst düzey yabancı bir takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın listesinde Fred başı çekiyor. Takviye için yabancı oyuncularını azaltması gereken sarı-kırmızılılar, Morutan için Suudi Arabistan'dan teklif beklerken Midtsjö de kiralık gidebilir. Kulübede kalan Dubois de Fransız ekipleri ile görüşüyor

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6. transfer Günay
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