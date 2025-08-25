60 bile verseler satmıyoruz!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi tırmanıyor. Suudi Arabistan takımlarından NEOM'un kadrosuna katmak istediği milli futbolcunun durumu camiada bir numaralı gündem haline gelirken sarı-kırmızılı yönetimden bir açıklama daha geldi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, oyuncularını kesinlikle elden çıkarmayacaklarını ifade ederek tartışmalara son noktayı koydu. "Barış Alper Yılmaz için bize 60 milyon Euro bonservis bile verseler satmayı düşünmüyoruz" diyen Kavukcu, "Bu rakama satma garantisi vermiyoruz. Biz Barış'ı Şampiyonlar Ligi'nde takımımızda görmek istiyoruz. Futbolcumuzun hiç kimsenin oyuncağı olmasına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.





'YÖNETİME TEPKİ İÇİN İDMANA ÇIKMADIK'

BARIŞ Alper'in menajeri Tuncay Maldan, oyuncusunun günlerdir antrenmana çıkmamasının nedenini açıkladı. Galatasaray yönetimine karşı tavır aldıklarını söyleyen Maldan, "Antrenmana çıkmama konusunda bir tepki koymamız lazımdı. Barış için söz vermişlerdi. Bize gerekli ilgiyi göstermediler. 60-70 milyon Euro gibi bonservisler istenen bir oyuncu yıllık 2 milyon Euro maaş kazanır mı?" şeklinde konuştu.

YUNUS'LA BARIŞ'A GÖNDERME!

32 BIN kapasiteli Kayseri Stadyumu'nda deplasman tribünü biletleri 3 bin 838 TL'den satışa sunulmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar yine takımını yalınız bırakmadı ve kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. 2 bine yakın Galatasaraylı, maç öncesi Yunus Akgün'u özel olarak tribüne çağırdı ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratıyla Barış Alper'e göndermede bulundu.