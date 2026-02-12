%85 şampiyon Galatasaray!

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde zirvede oturan Galatasaray, güçlendirdiği kadrosuyla üst üste 4. zafer için mücadele ediyor. Bu hafta sahasındaki Eyüpspor maçıyla çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Aslan, üç puanlı sistemin başladığı 1987-88 sezonundan beri 8. kez 21 haftada 50 puan barajını geçti. Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'de 21 hafta karnesi incelendiğinde sırasıyla 51-54-57-52 puan topladı. Okan Buruk'u, UEFA Kupası'nı kazandığı dönem ligdeki ilk 21 maçta 54 puana ulaşan Fatih Terim takip ediyor.

2005 YILINDA LİGİ ÜÇÜNCÜ SIRADA BİTİRDİ

Buruk ve Terim dışında 50 puan barajını geçen diğer teknik adamlar ise 51'er puanla 1994'te Hollmann, 2005'te Hagi ve 2006'da Gerets. Sarı-kırmızılılar 21 haftada 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6'sını şampiyon tamamlarken, tek fireyi Galatasaray'ın 100. yılında Gheorghe Hagi verdi. İstatistikler bu sezon sonunda Okan Buruk'un yüzde 85 şampiyon olacağını gösteriyor.