856 milyon TL’lik feda

Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi renklerine katmaya çok yakın. Futboldan Sorumlu Yönetici Ertan Torunoğulları ile kulübün futbol direktörü Devin Özek, iki gündür süren temasların ardından dün akşam İstanbul'a döndü. Al-İttihad ile sözleşmesi 2026 Haziran'ında bitecek futbolcu ile yapılan görüşmelerin detayları şöyle:



1. İMZA 2.5 YILLIK

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Chelsea'dan bonservis bedelsiz olarak Al-İttihad'a giden Kante'ye yıllık 8 milyon Euro maaşla 2.5 yıllık sözleşme teklif etti. Fransız yıldız şartları kabul etti.



2. UZATMAYA YANAŞMADI

Suudi Arabistan takımı Al İttihad, Kante'nin sözleşmesini uzatmak istedi ancak tecrübeli orta saha oyuncusu bu teklife olumsuz yanıt verdi. Ayrılmak istediğini açık bir şekilde dile getirdi.





3. MAAŞI 8 MİLYON EURO

Kante, Al İttihad'da kazandığı yıllık 25 milyon Euro maaşı bırakarak, Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro'luk teklifini kabul etti. Böylece 17 milyon Euro'luk (yaklaşık 856 milyon TL) ciddi bir indirime gitmiş oldu.



4. SPORTİF HEDEF ÖN PLANA ÇIKTI

2018'de Dünya Şampiyonluğu yaşadığı Fransa Milli Takımı ile 2026'da da bu kupayı kazanmak isteyen 34 yaşındaki futbolcu, rekabet seviyesi yüksek, sert ve agresif bir ligde oynamayı tercih etti. Bu faktör, Fenerbahçe teklifinin kabul edilmesinde belirleyici oldu.



5. ALACAĞI, BONSERVİSE SAYILACAK

Kante, transferin gerçekleşmesi adına Al İttihad'dan kalan yaklaşık 12 milyon Euro olan 6 aylık maaş alacağından feragat edecek.

Bu bedel, bonservis olarak kabul edilecek ve oyuncu Fenerbahçe'ye bedelsiz katılacak.





6. BU KARAR FRANSIZLARI ŞAŞIRTTI

Paris FC ve Monaco başta olmak üzere bazı Fransız kulüpleri, Kante'nin ülkesine dönmesini bekliyordu ve resmi girişimlerde bulundu. Fransız gazeteciler, "Fransa'ya dönüşüne inanmış ve heyecanlanmıştık.

Ancak görünen o ki Fransız oyunculara yönelik en güçlü hamleleri yapan kulüp Fenerbahçe oldu" yorumunu yaptı.



HİÇBİR KULÜPTE BÖYLE DESTEK GÖRMEDİM!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, 1-0'lık Beyoğlu galibiyeti sonrası, "İlk yarıda 3-4 yüzde yüzlük pozisyon vardı ama değerlendiremeyince maç zorlaşıyor. Rakip de çok kompakttı. İyi ki son dakikalarda Talisca'nın golü geldi" dedi. Transferde adı geçen isimler sorulduğunda ise "Dedikodular için yorum yapamam. Sadece kendi oyuncularım için konuşabilirim. Ama şunu söyleyebilirim ki daha önce çalıştığım hiçbir kulüpte bu kadar destek görmemiştim. Başkan, Devin Özek ve Ertan Bey çok iyi iş çıkarıyor. Onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

TEDESCO'NUN PLANI HAZIR

Yabancı basın, Fenerbahçe'nin Kante transferini yakından takip ederken, teknik direktör Tedesco'nun, Guendouzi ile Kante'yi birlikte oynatmak için planlarının hazır olduğunu yazdı.



'KANTE GELİYOR'

Futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, Dubai dönüşü havalimanından direkt maçın oynandığı Kasımpaşa'ya gitti. Taraftarın ilgi odağı olan, bol bol fotoğraf çektiren Torunoğulları, Kante sorularına "Sorun yok geliyor" yanıtını verdi.