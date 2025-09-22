Ağrılarım geçti hazırım

Nijerya Milli Takımı ile oynadığı Ruanda maçında sakatlanan Osimhen, bu hafta da riske edilmeyecek. Sarı-kırmızılı takım kritik süreçte, yıldız oyuncusundan faydalanamazken Eintracht Frankfurt maçı öncesinde herkes oynamasını beklese de 'ağrılarım sürüyor' diyerek sahadan uzak kalmıştı. Konyaspor ile bugün oynanacak karşılaşmada da kadroda yer alması beklenmeyen oyuncunun tedavisi sona erdi. Osimhen dün takımla idmana çıktı. Liverpool ile 30 Eylül'de İstanbul'da oynanacak karşılaşmada oynamayı çok isteyen Osimhen'in, "Büyük ölçüde ağrılarım geçti. İyileşmeden oynamak istemem. Ama şu an iyiyim. Okan Hoca şans verirse oynamak isterim" dedi. G.Saray Sağlık Heyeti de golcü futbolcunun iyi durumda olduğunu teknik ekibe bildirdi.



BARIŞ REKORUN PEŞİNDE

Bugün ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Barış Alper, son 4 lig maçında da gol katkısı verdi. 4 kez ağları sarsıp 2 asist yapan milli oyuncu bu maçı da boş geçmezse kariyerinin en uzun serisini yapacak.



13 MAÇTIR KAZANIYOR

Avrupa'da üzülen Galatasaray'ın yüzü Türkiye'de gülüyor. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de oynadığı son 13 maçı kazandı. Sırasıyla geçen sezon Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe, Başakşehir, bu sezon Gaziantep FK, Karagümrük, Kayserispor, Rizespor ve Eyüpspor'u yenen Galatasaray 6'da 6 için Konyaspor'la kapışacak.