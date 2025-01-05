Ahmed Kutucu savaşı

ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Eyüpsporlu Ahmed Kutucu'ya Beşiktaş da talip oldu. Milli futbolcunun hücumun her bölgesinde forma giyebilme özelliğiyleBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede deneyimli çalıştırıcının, "Ahmed'i hem solda hem de sağ kanatta kullanabilirim. İleride işimizi fazlasıyla kolaylaştırır" dediği kaydedildi. Kartal'ın yakın zamanda pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Ahmed Kutucu, bu sezon ağları 8 kez sarsarken 5 de asist katkısı verdi.