AİHM’e gideceğim!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Mayıslar bizimdir" sloganını ima ederek, "Havalar ısındı. Mayıs yaklaştıkça coşkumuz artıyor, bunu sahada gösterdik" dedi. Kendisine yönelik operasyonlar olduğunu da aktaran Buruk, şöyle devam etti: "İlk senemizde 14 maç kazandık, Konya'da kaybedince sosyal medyada istifa mesajları... Geçen sene yine ayrı şeyleri yaşadık. G.Saray'ı aşağı çekmek için yapılıyor. Bu sene daha çok… Gerçek olmayan hesaplar üzerinden karıştırılmaya çalışılıyor. Saha dışıyla ilgili en ufak konuşmada beni bir cezanın beklediğini biliyorum. Dikkat etmem gerekiyor. F.Bahçe maçı sonrası demokratik bir konuşma yaptım, bir maç ceza aldım. Tahkim'e gittik. Anayasa Mahkemesi var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Demokratik özgürlüğümüzü etkileyen her şey bizim için olası değil. Bununla alakalı hakkımı arayacağım. Hakemi beğenir ya da beğenmeyebilirim, buna kimse karar veremez."

PRİMLER ÖDENDI MOTİVASYON SAĞLANDI

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yüzler güldü. Sarıkırmızılı yönetim, bu sezon Süper Lig'de 21 maç kazanan takımın birikmiş galibiyet primlerinin tamamını ödedi. Bu hamleyle Antalyaspor müsabakası öncesinde Kemerburgaz'da motivasyon sağlandı. 31 Mart'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderecek Galatasaray'da futbolcuların iki aylık maaşları da milli arada kapatılacak.