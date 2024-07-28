Alacağımız oyuncu bizi yukarıya çekmeli!

Teknik direktör Okan Buruk, Parma maçından sonra yaptığı açıklamada transferler hakkında, "Oturmuş bir kadroya sahibiz. Elimde çok iyi orta saha oyuncuları var ama daha farklı bir profil, Şampiyonlar Ligi ve ligde bizi daha da yukarı çekecek bir orta saha istiyorum.
İlerleyen günlerde eksikliğimizi gördüğümüzde bir transfer daha yapabiliriz" dedi. Tecrübeli hoca Süper Kupa maçı için de "İki takım da lige hazır olmadan maç yapacak. Biz kazanarak Galatasaray'ın müzesine kupa götürmek istiyoruz"
yorumunu yaptı.