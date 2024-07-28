Alacağımız oyuncu bizi yukarıya çekmeli!

Teknik direktör Okan Buruk, Parma maçından sonra yaptığı açıklamada transferler hakkında, "Oturmuş bir kadroya sahibiz. Elimde çok iyi orta saha oyuncuları var ama daha farklı bir profil,İlerleyen günlerde eksikliğimizi gördüğümüzde bir transfer daha yapabiliriz" dedi. Tecrübeli hoca Süper Kupa maçı için deyorumunu yaptı.