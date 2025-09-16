Almanlar’ı korku sardı

Şampiyonlar Ligi'nde sezonu Eintracht Frankfurt deplasmanı ile açacak olan G.Saray'da taraftarlar bu maç için büyük bir hazırlık içinde. 52 bin kapasiteli Deutsche Bank Park'ta Perşembe günü oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı tarafa 3 bin kişilik kontenjan ayrıldı. Ancak Türk taraftarlar, Alman kulübünün koltuklarına hücum edip buradan bilet alırken kombine biletleri de bir maç için kiralamak adına seferber oldu. Alman ekibi, tribünde Galatasaray'a karşı üstünlüğünü korumak istiyor ve Alman taraftarları kombine iptali ile uyarıyor. Ancak sarı-kırmızılı futbolseverlerin kesenin ağzını açtığı ve biletlere hücum ettiği öğrenildi.



NE YAŞANMIŞTI?

Almanya'nın yanı sıra çevre ülkelerden de Türk taraftarların Frankfurt'a gitmesi beklenirken şehirde Türk nüfusunun 200 binin üzerinde olduğu öğrenildi. 1992'deki Frankfurt-G.Saray eşleşmesinde Deutsche Bank Park'ta 30 bin sarı-kırmızılı taraftar maçı izlemişti.