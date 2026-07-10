İstanbul Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'nda düzenlenen bayrak çekme organizasyonuna G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk da katıldı. Başkan Özbek, "Anamızın ak sütü gibi helal bir şampiyonluk.
İnşallah Okan hocamızla, teknik kadromuzla ve futbolcularımızla birlikte sizlere yine aynı mutluluğu yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Okan Buruk ise "Sizleri mutlu etmek bizi her zaman gerçekten çok gururlandırıyor. Zaten bunun için buradayız, bunun için yarışıyoruz, bunun için emek veriyoruz" yorumunda bulundu.