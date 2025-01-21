Arkamıza bakmıyoruz!

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefini başarmak için Dinamo Kiev'i yenmek zorunda olan G.Saray, bugün Ukrayna kulübünü sahasında konuk ediyor. Teknik direktör Okan Buruk dün Florya'daki basın toplantısında rakiplerinin ligde lider olduğunun altını çizerken konsantrasyon uyarısı yaptı. "Rakibimizin puan durumundaki yeri (36.) kimseyi aldatmasın" diyen Buruk şöyle devam etti:

FİNALİ HAYAL EDİYORUZ

"İlk 8'e girersek bir tur daha az oynayacağız. Ana hedefimiz de final. Onu hayal ediyoruz. Uzun bir yol var. Şampiyonlar Ligi'nden takım gelmemesi de büyük bir avantaj. 17 maç üst üste deplasmanda kazanan takıma 'Konsantre olmuyorsunuz' diyemezsiniz." Tecrübeli hoca, Mourinho'nun "Bana göre biz öndeyiz" sözlerine ise şu yanıtı verdi: "Önde giden biziz. O yüzden çok fazla arkaya bakmaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. Biz kendi işimize bakacağız. Kendi maçlarımıza odaklanacağız, maçlarımızı kazanıp tekrar şampiyon olmak isteyeceğiz."



OSIMHEN OFSAYTA DÜŞMEZSE ATIYOR

"Osimhen gibi golcü oyuncular, bazen pozisyona göre öncelik almak için hareket gösterebiliyorlar. Önemli olan goller atması ve pozisyonun içinde olması. Burak Yılmaz, savunma arasında çok gezerdi. Ofsayta düşmediğinde golünü atardı. Osimhen için de aynısını söyleyebiliriz."



3 BERABERLİKTE DE TOP KALEYE GİRMEDİ

"Her maçı önemsiyoruz. Hatayspor maçının ikinci yarısını domine ettik. Şu anda ligde 6 puan öndeyiz. Sadece 3 beraberlik aldık. O maçlarda da top bir türlü içeriye girmedi."