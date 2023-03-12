Artık play-off olmaz

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde playoff tartışmalarıyla ilgili ilk kez konuştu. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin hocası Jesus'un play-off önerisinin sorulması üzerine, "Onun ağzından böyle bir söz duymadım. Net bir şey diyemem. Beşiktaş'ın bir talebi oldu. Bu saatten sonra tabii ki bir şey değişmesi zor. Belki önümüzdeki sene TFF düşünebilir.yorumunu yaptı. Okan Buruk şöyle devam etti: "Daha hızlı oynayabilirdik. Rakibimiz bütün maç bekledi.Seyircimizi çok özlemiştik, onlarla birlikte bir rekora imza attık. Bunda herkesin payı var. Galatasaray'ın hedefi, rekorları kırmak ve kupaları kazanmaktır. Fenerbahçe'nin 1 maç fazlayla 9 puan önündeyiz, bu puan farkını artırmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin iyi kadrosu var. Görünen o ki iki takım arasında geçecek yarış.golle başlangıç yaptığı için mutluyum. Umarım böyle devam eder.Geçtiğimiz haftayı boş geçmeyen Galatasaray, İstanbulspor ile hazırlık maçı yapmıştı. 6-0 kazanılan mücadelede sergilenen futboldan memnun kalan teknik direktör Okan Buruk, bir aylık arayı iyi değerlendiren Yunus'u ilk 11'le ödüllendirdi.MERTENS'IN yokluğunda 10 numara pozisyonuna geçen Juan Mata maçı tamamlayamadı. 20. dakikada sakatlanan İspanyol oyuncu, kenara devam edemeyeceğini işaret edince 22. dakikada yerini Milot Raschica'ya bıraktıG.SARAY'IN Hatayspor'dan transferi Sam Adekugbe, yayıncı kuruluşa röportaj verirken, depremde hayatını kaybeden eski takım arkadaşını andı ve üzerinde 'huzur içinde uyu Atsu' yazılı tişört giydi. Tecrübeli oyuncu "Ülkece üzücü bir duruma düştük.dedi. Adekgbe karşılaşmayla ilgili ise "İlk maçımdan 3 puan aldık." yorumunu yaptı.Galatasaray Spor Kulübü, depremzedeler için yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Nef Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk eden sarı-kırmızılı takım, karşılaşmaya özel bir formayla çıktı. "Birlikte 1905" yazılı formayla mücadele eden Aslan, bu formanın satışından elde edilecek gelirleri depremzedeler yararına kullanacak. Ayrıca Galatasaraylı futbolcular, ısınmak için sahaya ellerinde "Bu Destek Hiç Bitmeyecek" pankartıyla çıktılar.