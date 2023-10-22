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Giriş Tarihi: 22.10.2023

Aslan Ata’nın huzuruna çıktı

BERKAY TURAN
Aslan Ata’nın huzuruna çıktı

Ankara’ya çıkarma yapan G.Saray yönetimi, Anıtkabir’i ziyaret etti

G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki heyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhuriyet'in 100'ncü yılı kutlamalarının Filistin'de yaşananlar nedeniyle biraz buruk geçtiğini söyleyen Özbek, "Çok fazla kutlama programımız vardı ama yas durumundayız. Dolayısıyla bu kutlamaları erteledik. Ata'mızı ziyarete geldik. İnşallah nice 100 yılları yine burada kutlarız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye ettiği Cumhuriyet'i korumanın her insanın görevi olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

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Aslan Ata’nın huzuruna çıktı
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