Aslan Ata’nın huzuruna çıktı

Ankara’ya çıkarma yapan G.Saray yönetimi, Anıtkabir’i ziyaret etti
G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki heyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhuriyet'in 100'ncü yılı kutlamalarının Filistin'de yaşananlar nedeniyle biraz buruk geçtiğini söyleyen Özbek, "Çok fazla kutlama programımızvardı ama yas durumundayız.Dolayısıyla bu kutlamalarıerteledik. Ata'mızı ziyarete geldik.İnşallah nice 100 yılları yine buradakutlarız. Mustafa Kemal Atatürk'ünbize hediye ettiği Cumhuriyet'i korumanınher insanın görevi olduğunu belirtmekistiyorum" dedi.