Aslan çıldırdı!

Ara transfer için 70 milyon Euro limiti bulunan Galatasaray, ilk 11'ine iki takviye düşünüyor. Defansif orta saha ve çok yönlü hücum oyuncusu arayan sarı-kırmızılılar, İtalya'da temaslarını sürdürüyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, menajer George Gardi ile buluştu ve listedeki isimler için tek tek fiyat almaya başladı. 6 numara için 30 milyon Euro bonservis ödemeyi göze alan Galatasaray cephesi, orta saha transferine 5 milyon Euro yıllık ücretten 4 sezonluk sözleşme vermeye hazır. 50 milyon Euro bütçe ayıran sarı-kırmızılılar, Fofana için 40 milyon Euro talep eden Milan'ı indirime zorluyor. Pape Gueye için 35 milyon Euro isteyen Villarreal'den de rakamı 30'a çekmesi bekleniyor. İki isim dışında İnter'den Hakan Çalhanoğlu, ManU'dan Ugarte ve Club Brugge'den Onyedika masadaki diğer isimler.





BORÇSUZLUK KAĞIDI TAMAM

Sezon başı yaptığı transferlerle birlikte yıllık bütçesi daha da artan sarı-kırmızılılarda gözler de UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk belgelerindeydi. Yönetim, UEFA'nın borçsuzluk kriterlerinde bir dönemi daha sorunsuz bitirdi. G.Saray, yaklaşık 30 milyon Euro ödeme gerçekleştirerek önemli bir finansal yükten kurtuldu. Maaş ve bonservis taksitlerini tek tek kapatan Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, UEFA nezdinde herhangi bir sorun yaşamazken, bugün tüm takıma imzalattığı borçsuzluk yazısını resmen UEFA'ya iletecek.