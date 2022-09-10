Aslan gibi değişim

13. sırada tamamladığı geçen sezon taraftarını çok üzen Galatasaray'ın 4 ay içinde yaşadığı köklü değişim, camiada tekrar birlik-beraberlik havasını sağladı. Burak Elmas yerine başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek ilk iş olarak yıkıkTimur da Torrent-Okan Buruk değişikliğinden başlayarak yıldızlar topluluğu bir takım kurdu. Marcao'yu 12 milyon Euro'ya Sevilla'ya satan Galatasaray, 13 transfere 30 milyon Euro (kiralama+bonservis ücreti) harcadı.Orta sahaya kaliteleri tartışılmayacakisimlerin gelmesi takımın da çehresini tamamen değiştirirken son gün Yusuf Demir ve Milot Rashica hamlesi ile hücum hattı da zenginleştirildi.YABANCI kontenjanında yer kalmayan G.Saray, istediği sol bek transferini gerçekleştiremedi. Okan Buruk, oyuncu ayrılığı kabul etmediği için çözümü içeride arayacak. Kazımcan Karataş alternatifine sahip olan Buruk, kadro dışı bıraktığı Emre Taşdemir'i A Takım'a aldı. Son anda kalan Emre Taşdemir'e yeni transfer gözüyle bakılıyor.Transferinson günü Emre Akbaba, Emre Kılınç, Taylan, Ömer ve Oğulcan'a veda eden Galatasaray'ın yerli oyuncu sayısı azaldı. Rusya'dan teklif alan Barış Alper Yılmaz, +3 sınırı düşünülerek kadroda tutuldu.Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya alınan genç futbolcunun ayrılan isimler sonrası da önü açıldı.Bu rüya kadronun toplam maliyeti ise 29 milyon Euro. A Takım maaş bütçesi vergilerle birlikte 52 milyon Euro'ya ulaşırken taraftarı ile yeniden barışan yönetim 40 bin kombine satışından 13 milyon Euro aldı. Sarı-kırmızılılar ayrıca naklen yayın, stat isim hakkı ve forma sponsorluğundan 18 milyon Euro'ya yakın gelir elde etti.SARI-KIRMIZILILAR transfer yağmuru gecesinde bir oyuncuyu da elinden kaçırdı.24 yaşındaki Uruguaylı sol beki kiralamak üzere görüşmeler yapılırken Van Aanholt ayrılığı kabul etmeyince planlar da değişti.6. haftada Kasımpaşa karşısına çıkacak olan G.Saray'da bu maçın hazırlıklarına dün Florya'da devam edildi.Yeni transferlerin de katıldığı çalışmada teknik direktör Okan Buruk da sık sık oyuncularına esprilerle moral verdi.