Aslan gibi değişim

Göreve gelen Başkan Özbek, takımı Okan Buruk’a emanet etti. Kemerburgaz projesinde somut adımlar attı ve futbolu, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’a bıraktı. Ligi 13. bitiren kadronun hatalı bulunan tüm isimleri gönderild
13. sırada tamamladığı geçen sezon taraftarını çok üzen Galatasaray'ın 4 ay içinde yaşadığı köklü değişim, camiada tekrar birlik-beraberlik havasını sağladı. Burak Elmas yerine başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek ilk iş olarak yıkık Galatasaray Adası'nıkısa sürede üyelerin hizmetine sundu,Kemerburgaz projesinde somut adımlarattı ve futbolu, Sportif A.Ş. BaşkanVekili Erden Timur'a bıraktı. Timur da Torrent-Okan Buruk değişikliğinden başlayarak yıldızlar topluluğu bir takım kurdu. Marcao'yu 12 milyon Euro'ya Sevilla'ya satan Galatasaray, 13 transfere 30 milyon Euro (kiralama+bonservis ücreti) harcadı. Babel ve Feghouli yerineMertens ve Mata gibi dünya yıldızlarıgelirken Rumen oyuncular Cicaldau veMorutan'ın biletleri kesildi.
ORTA SAHA SİL BAŞTAN
Orta sahaya kaliteleri tartışılmayacak (Torreira, Midtsjö ve Oliveira) isimlerin gelmesi takımın da çehresini tamamen değiştirirken son gün Yusuf Demir ve Milot Rashica hamlesi ile hücum hattı da zenginleştirildi. MostafaMohamedkiralık gönderildi.Diagneile de yollarayrılırkenformalarıda yenitransferedilenSeferovic veİcardi'ye teslimedildi.
EMRE TAŞDEMİR'EYİNE GÜN DOĞDU!
YABANCI kontenjanında yer kalmayan G.Saray, istediği sol bek transferini gerçekleştiremedi. Okan Buruk, oyuncu ayrılığı kabul etmediği için çözümü içeride arayacak. Kazımcan Karataş alternatifine sahip olan Buruk, kadro dışı bıraktığı Emre Taşdemir'i A Takım'a aldı. Son anda kalan Emre Taşdemir'e yeni transfer gözüyle bakılıyor. İptaledilen RezervLig'de 4 maçaçıkan oyuncu,2 gol atıp 2asist yapmıştı.
BARIŞ ALPER'E İZİN ÇIKMADI
Transferinson günü Emre Akbaba, Emre Kılınç, Taylan, Ömer ve Oğulcan'a veda eden Galatasaray'ın yerli oyuncu sayısı azaldı. Rusya'dan teklif alan Barış Alper Yılmaz, +3 sınırı düşünülerek kadroda tutuldu. 22 yaşındaki sol kanatoyuncusu ile, gelecek vadetmesinedeniyle de yola devam kararıverildi. Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya alınan genç futbolcunun ayrılan isimler sonrası da önü açıldı.
YILDIZLAR KARMASININ BEDELİ 52 MİLYON EURO
Bu rüya kadronun toplam maliyeti ise 29 milyon Euro. A Takım maaş bütçesi vergilerle birlikte 52 milyon Euro'ya ulaşırken taraftarı ile yeniden barışan yönetim 40 bin kombine satışından 13 milyon Euro aldı. Sarı-kırmızılılar ayrıca naklen yayın, stat isim hakkı ve forma sponsorluğundan 18 milyon Euro'ya yakın gelir elde etti.
MATİAS VİNA KAPIDAN DÖNDÜ!
SARI-KIRMIZILILAR transfer yağmuru gecesinde bir oyuncuyu da elinden kaçırdı. Sol bekte Okan Buruk'ungözüne giremeyen VanAanholt yerine Aslan,Roma'dan Matias Vinaile el sıkıştı. 24 yaşındaki Uruguaylı sol beki kiralamak üzere görüşmeler yapılırken Van Aanholt ayrılığı kabul etmeyince planlar da değişti.
YENİLER FLORYA'DABULUŞTU!
6. haftada Kasımpaşa karşısına çıkacak olan G.Saray'da bu maçın hazırlıklarına dün Florya'da devam edildi. 5'e 2 pas çalışmasısonrasında ana bölümde taktikidman gerçekleştirildi. Yeni transferlerin de katıldığı çalışmada teknik direktör Okan Buruk da sık sık oyuncularına esprilerle moral verdi.