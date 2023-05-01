Aslan kendini yaktı 8 puan uçtu gitti!

alatasaray'ın bu sezon yaptığı bireysel hatalardan canı çok yandı. Vodafone Park'ta Beşiktaş'a mağlup olarak şampiyonluk yarışında ciddi bir yara alan sarı-kırmızılılar, kalesinde gördüğü ikinci golü Oliveira'nın sebep olduğu hatadan dolayı yedi. Okan Buruk'un takımı, ligde 5. kez bu şekilde avlanırken 8 puanı çimlere gömdü. Galatasaray'da bu sezon 'gole sebebiyet veren isimler';olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş maçı dışında Karagümrük (2) ve Giresunspor karşılaşmalarında 8 puan kayıp yaşandı.golünde asist yapan Rashica şunları söyledi: "İyi başladık, gol bulduk ve şanslarımız da vardı. Ancak çok top kaybettik ve pozisyon harcadık. Hedefimiz şu anda aynı ve şampiyonluk yolunda devam edeceğiz."derbi mağlubiyetinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Sarı-kırmızılıların, Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın da 8 Mayıs Pazartesi günü olması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, futbolculara 2 gün izin verdi. Çarşamba günü Başakşehir hazırlıkları başlayacak.bir kez daha Vodafone Park'tan eli boş döndü. Sarı-kırmızılı kulübün 2017-18 sezonundan bu yana en az 3 deplasmana çıktığı rakipleri arasında puan alamadığı tek takım Beşiktaş oldu. Bu maçlarda G.Saray 6 kez yenildi, puan çıkaramadı.