Aslan kendini yaktı 8 puan uçtu gitti!

Galatasaray, bu sezon bireysel hatalardan dolayı kalesinde 5 gol görürken, şampiyonluk yarışında 8 puandan oldu
Galatasaray'ın bu sezon yaptığı bireysel hatalardan canı çok yandı. Vodafone Park'ta Beşiktaş'a mağlup olarak şampiyonluk yarışında ciddi bir yara alan sarı-kırmızılılar, kalesinde gördüğü ikinci golü Oliveira'nın sebep olduğu hatadan dolayı yedi. Okan Buruk'un takımı, ligde 5. kez bu şekilde avlanırken 8 puanı çimlere gömdü. Galatasaray'da bu sezon 'gole sebebiyet veren isimler'; LucasTorreira,Fernando Muslera,Abdülkerim Bardakcı,Sacha Boey ve SergioOliveira olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş maçı dışında Karagümrük (2) ve Giresunspor karşılaşmalarında 8 puan kayıp yaşandı.
MILOT RASHICA: ŞAMPİYON OLACAĞIZ
İcardi'nin golünde asist yapan Rashica şunları söyledi: "İyi başladık, gol bulduk ve şanslarımız da vardı. Ancak çok top kaybettik ve pozisyon harcadık. Hedefimiz şu anda aynı ve şampiyonluk yolunda devam edeceğiz."
G.SARAYLI OYUNCULARA İKİ GÜN İZİN VERİLDİ Aslan, derbi mağlubiyetinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Sarı-kırmızılıların, Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın da 8 Mayıs Pazartesi günü olması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, futbolculara 2 gün izin verdi. Çarşamba günü Başakşehir hazırlıkları başlayacak.
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