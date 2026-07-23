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Giriş Tarihi: 23.07.2026

Aslan payı G.Saray’ın

Cimbom, Dünya Kupası’na gönderdiği oyuncular sayesinde FIFA’dan 2 milyon dolar (94.4 milyon TL) kazandı ve en çok gelir elde eden Türk takımı oldu

Aslan payı G.Saray’ın
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2026 Dünya Kupası sona ererken oyuncu gönderen kulüpler, FIFA Kulüp Avantajları Programı kapsamında kasalarını doldurdu. The Athletic'in haberine göre; Türkiye'den en büyük payı Galatasaray elde etti. Sarıkırmızılılar,cebine koyduğu yaklaşık 2milyon dolarla (94.4 milyon TL) 19'uncusırada yer aldı. Aslan'ı 1.9 milyon dolarkazanan Fenerbahçe 21'inci basamaktantakip etti. Beşiktaş ise 835 bin dolar gelir elde etti. Zirve 4.4 milyon dolarlaManchester City'nin olurken, Barcelona(3.9 milyon), Bayern Münih (3.4 milyon)izledi. FIFA, Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere futbolcuların turnuvada geçirdiği süreye göre ödeme yapıyor.

EN CİDDİSİ CİMBOM
Galatasaray, Milan'dan ayrılmak isteyen Rafael Leao'yu gözüne kestirdi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Leao'yu kadrosunakatmak için en ciddi girişimi yapan takımınGalatasaray olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki sol kanada yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde net maaş teklif etmeye hazır. Portekizli futbolcuya, Manchester United'ın yaptığı ön görüşme dışında somut bir teklif bulunmuyor.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#GALATASARAY

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Aslan payı G.Saray’ın
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