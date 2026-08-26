Aslan Tel bekliyor

Premier Lig'de transferin hareketli takımı Tottenham'da değişim sürerken G.Saray da İngiliz ekibinin durumunu bekliyor. Kanat bölgesinde daha önce sarıkırmızılıların gündemine gelen ancak Tottenham'ın bırakmak istemediği Mathys Tel için transfer yeniden hareketlilik kazanabilir. Londra temsilcisi, kanat bölgesine takviye hazırlığı yaparken bu ihtimal gerçekleşirse 21 yaşındaki Fransız oyuncu kiralanacak. Bayern Münih'ten 35milyon Euro'ya alınan futbolcuyudüşük bir bedelle satmakistemeyen Tottenham,kiralık teklifleri masaya yatıracak.
G.Saray cephesi ise İsmaila Sarr'da mutlu sona ulaşamazsa Fransız oyuncu için adım atacak.
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Mete Efendioğlu - Editör