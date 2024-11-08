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Giriş Tarihi: 8.11.2024

Aslan Tottenham yaptı

Galatasaray, İngiliz devini yenmekle kalmadı aynı zamanda istatistiklerde de inanılmaz bir üstünlük sağladı

UĞUR ÇEM
Aslan Tottenham yaptı
Tottenham'ı sahadan silen Galatasaray, istatistikler de rakibine birçok değerde fark attı. Topla oynamada %54'e %46 üstünlük sağlayan Aslan, 28 şutta çerçeveyi 10 kez bulurken İngiliz ekibi 5'te 3 ile mücadele etti. Pas başarı karnesinde %82 ile oynarken Tottenham %80'lik bir karne tutturdu. G.Saray orta değerinde 30'da 10 isabet bulurken rakibi ise 2'de 0 yaptı. Kornerde de 8'de 0'a Cimbom'un üstünlüğü vardı. Aslan, hava topunda da 18'de 10 başarı yakaladı, İngiliz temsilcisi 18'de 8'lik bir karnenin sahibiydi.

İCARDİ MACI TAMAMLAYAMADI
MAURO İcardi maçın sonlarına doğru dizinden sakatlandı. Rakip cezası önünde yerde kalan Arjantinli yıldız, ayağa kalkamadı ve sedye ile oyundan çıktı. Kulüp doktoru Yener İnce, "İcardi'nin Dizinde problem var, bir esneme oldu ve çok ağrısı var. MR'ı beklemek gerekiyor" açıklamasını yaptı.

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Aslan Tottenham yaptı
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