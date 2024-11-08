Aslan Tottenham yaptı

Tottenham'ı sahadan silen Galatasaray, istatistikler de rakibine birçok değerde fark attı.Pas başarı karnesinde %82 ile oynarken Tottenham %80'lik bir karne tutturdu.Kornerde de 8'de 0'a Cimbom'un üstünlüğü vardı. Aslan, hava topunda da 18'de 10 başarı yakaladı, İngiliz temsilcisi 18'de 8'lik bir karnenin sahibiydi.MAURO İcardi maçın sonlarına doğru dizinden sakatlandı. Rakip cezası önünde yerde kalan Arjantinli yıldız, ayağa kalkamadı ve sedye ile oyundan çıktı. Kulüp doktoru Yener İnce, "İcardi'nin Dizinde problem var, bir esneme oldu ve çok ağrısı var. MR'ı beklemek gerekiyor" açıklamasını yaptı.