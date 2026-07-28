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Giriş Tarihi: 28.07.2026

Aslan yine kayıp

Aslan yine kayıp
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Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 yenilen Galatasaray, dün de bir başka İtalya Serie A ekibiVenezia'ya 3-0 mağlup oldu. Aslan mücadeleye Jankat, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan, Torreira, İlkay, Yunus, Eren ve Osimhen 11'i ile başladı. İlk yarıda Venezia birçok pozisyon yakalasa da kaleci Jankat Yılmaz, kurtarışlarıyla goleengel oldu. Venezia, 71'de Yeboah ile öne geçti. 75'te penaltıdan Lauberbach farkı 2'ye yükseltti. Barış Alper 90. dakikada penaltı kaçırdı. 90+2'de Yeboah skoru belirledi: 3-0. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Aslan yine kayıp
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