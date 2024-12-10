Aslan’a darbe!

Galatasaray, zor da olsa Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönüp, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı ama iki yıldızını kaybetmenin şokunu yaşadı. Manaj'ın darbesinden dolayı spor kamuoyunda büyük tartışmaları beraberinde getiren sakatlık nedeniyle Barış bu yılı kapatmış oldu.
Milli futbolcunun MR sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileğinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem
tespit edildi. En az 20 gün sahalardan uzak kalacak Barış, Malmö, Trabzon ve Kayseri maçlarını kaçıracak. Sivas karşılaşmasında adalesinde ağrı hisseden Osimhen'in ise sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.
Nijeryalı golcü de Malmö ve Trabzonspor müsabakalarını kaçıracak. Perşembe günkü Malmö maçı öncesinde eksikler 8'e yükseldi. Sallai
Avrupa listesinde yok. İcardi
sezonu kapattı. Sakat Yusuf Demir, Kaan Ayhan, Abdülkerim ve Jakobs
'a Barış Alper ve Osimhen eklendi.
GS: YA İSTİFA EDER YA DA EL ÇEKTİRİLİR
G.SARAY Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, sarı-kırmızılıların voleybol takımı sponsorluk anlaşması etkinliğinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kimsenin hakemlerden memnun olmadığına vurgu yapan Cibara, şunları söyledi: "MHK Başkanı hemen istifa etmeli veya el çektirilmelidir. Kulüpler Birliği ne işe yarar? Federasyon başkanının kulübümüzü hedef alarak konuşmalarıyla ilgili olarak tek bir açıklama dahi yapmadılar. Hakemler neden doğru kararları veremiyor? Acaba AVM'lerde tokat yemekten mi çekiniyor bu arkadaşlar? Yoksa emekliliğiyle alakalı başka planları mı var. İyiler kazanmaya devam edecek."
1 GOL ÖNDE, 2 ASİST GERİDE
İcardi'nin yokluğunda sorumluluğu artan Osimhen, sarıkırmızılı formayla 13 maçta 10 gol-4 asiste ulaştı. İcardi, Galatasaray'daki ilk sezonunda bu performanstan daha iyisini sergilemişti. Nijeryalı, şu an için İcardi'nin 1 gol önünde, 2 asist gerisinde bulunuyor.
'KALECİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ'
G.Saray
Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın mukavelesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki file bekçisinin vereceği kararın önemli olacağını belirten Buruk, "Oraya tabii ki hazırlık yapıyoruz. Bir sonraki sezon için Muslera'nın durumuna, onun vereceği karara göre bir hazırlığımızın olması gerekiyor. Bunu da herhalde ocak ayından sonra daha net düşüneceğiz, göreceğiz.
Formda, çalışkan ve profesyonel bir kaleci için aslında yaş yok. Buffon 43 yaşında bıraktı. Muslera'nın vereceği karar bu anlamda önemli olacak. Biz hazırlığımızı her zaman yapacağız" dedi.