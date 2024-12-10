Aslan’a darbe!

Galatasaray, zor da olsa Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönüp, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı ama iki yıldızını kaybetmenin şokunu yaşadı. Manaj'ın darbesinden dolayı spor kamuoyunda büyük tartışmaları beraberinde getiren sakatlık nedeniyleMilli futbolcunun MR sonucundatespit edildi. En az 20 gün sahalardan uzak kalacak Barış, Malmö, Trabzon ve Kayseri maçlarını kaçıracak. Sivas karşılaşmasında adalesinde ağrı hisseden Osimhen'in iseNijeryalı golcü de Malmö ve Trabzonspor müsabakalarını kaçıracak. Perşembe günkü Malmö maçı öncesinde eksikler 8'e yükseldi.Avrupa listesinde yok.sezonu kapattı. Sakat'a Barış Alper ve Osimhen eklendi.G.SARAY Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, sarı-kırmızılıların voleybol takımı sponsorluk anlaşması etkinliğinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kimsenin hakemlerden memnun olmadığına vurgu yapan Cibara, şunları söyledi: "MHK Başkanı hemen istifa etmeli veya el çektirilmelidir. Kulüpler Birliği ne işe yarar? Federasyon başkanının kulübümüzü hedef alarak konuşmalarıyla ilgili olarak tek bir açıklama dahi yapmadılar. Hakemler neden doğru kararları veremiyor? Acaba AVM'lerde tokat yemekten mi çekiniyor bu arkadaşlar? Yoksa emekliliğiyle alakalı başka planları mı var. İyiler kazanmaya devam edecek."İcardi'nin yokluğunda sorumluluğu artan Osimhen, sarıkırmızılı formayla 13 maçta 10 gol-4 asiste ulaştı. İcardi, Galatasaray'daki ilk sezonunda bu performanstan daha iyisini sergilemişti. Nijeryalı, şu an için İcardi'nin 1 gol önünde, 2 asist gerisinde bulunuyor.Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın mukavelesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki file bekçisinin vereceği kararın önemli olacağını belirten Buruk, "Oraya tabii ki hazırlık yapıyoruz. Bir sonraki sezon için Muslera'nın durumuna, onun vereceği karara göre bir hazırlığımızın olması gerekiyor.Formda, çalışkan ve profesyonel bir kaleci için aslında yaş yok. Buffon 43 yaşında bıraktı. Muslera'nın vereceği karar bu anlamda önemli olacak. Biz hazırlığımızı her zaman yapacağız" dedi.