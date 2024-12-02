Aslan’ı Berke durdurdu!

maçını berabere bitirip yenilgisiz yoluna devam eden sarıkırmızılılar, bir rekorunu daha egale etti. Okan Buruk yönetiminde son iki sezonda kırılmadık rekor bırakmayan G.Saray, dün 13. lig maçında da kaybetmedi. Süper Lig tarihinde Aslan ilk 13 maçta en çok (35) puan toplayan takım olurken kendi rekorunu kırmasına 1 maç kaldı. Cimbom, tarihinde ilk 13 karşılaşmayı mağlubiyetsiz olarak 2007-08 sezonunda geçerken, gelecek hafta Sivas deplasmanında yenilmezse rekoru 14 maça taşıyacak.Yüzde 66 topla oynayan Aslan,Rakip ceza sahasında 53 defa topla buluşan sarı-kırmızılılar, 10 net pozisyondan yararlanamazken 2 kez direkleri dövdü. Cimbom'un gol beklentisi 4.70'i görürken 11 de korner atışı kullandı.Maçın Eyüp adına kahramanı Berke Özer, takım halinde çok iyi oynadıklarını söyledi. Müsabaka öncesi yapılan konuşmalara dikkat çeken 24 yaşındaki kaleci,ifadelerini kullandı.Sezona iyi başlayan ancak sonrasında form düşüklüğü nedeniyle eleştirilen Barış Alper Yılmaz, ligde 7 maçın ardından golle tanıştı. Aslan'ı soyunma odasına eşitlikle götürenLigde fileleri 5 kez sarsarken 1 defa da Avrupa Ligi'nde rakibini avladı. Barış, 1 gol daha atması halinde geçen sezonki sayısını (7) şimdiden egale edecekTransferin son günlerinde sarı-kırmızılı takıma imza atan Roland Sallai, Avrupa listesinde yer alamadığı için sadece ligde şans buluyor. Macar oyuncu, sarıkırmızılı forma ile 8. lig maçına dün çıkarken ilk kez gol sevinci yaşadı.takımdan Torreira, TFF'ye tepki gösterdi… Uruguaylı oyuncu, bahane üretmeyeceklerini söylerken "Bizim normalde yarın oynamamız gerekiyordu.TFF, Avrupa'da oynayan bütün takımlara karşı adil olmalı. Sadece bize karşı yapılmış bir şey bu" dedi.