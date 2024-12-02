Aslan’ı Berke durdurdu!

REKORA 1 KALDI!
Eyüpspor
maçını berabere bitirip yenilgisiz yoluna devam eden sarıkırmızılılar, bir rekorunu daha egale etti. Okan Buruk yönetiminde son iki sezonda kırılmadık rekor bırakmayan G.Saray, dün 13. lig maçında da kaybetmedi. Süper Lig tarihinde Aslan ilk 13 maçta en çok (35) puan toplayan takım olurken kendi rekorunu kırmasına 1 maç kaldı. Cimbom, tarihinde ilk 13 karşılaşmayı mağlubiyetsiz olarak 2007-08 sezonunda geçerken, gelecek hafta Sivas deplasmanında yenilmezse rekoru 14 maça taşıyacak.
RAKAMLARDA EZDİ GEÇTİ
Yüzde 66 topla oynayan Aslan, rakip kaleye 28 şut attı, 14'ünde isabet sağladı, 12'sinde ise çerçeveyi bulamadı.
Rakip ceza sahasında 53 defa topla buluşan sarı-kırmızılılar, 10 net pozisyondan yararlanamazken 2 kez direkleri dövdü. Cimbom'un gol beklentisi 4.70'i görürken 11 de korner atışı kullandı.
YANLIŞ SÖYLEMLER VARDI
Maçın Eyüp adına kahramanı Berke Özer, takım halinde çok iyi oynadıklarını söyledi. Müsabaka öncesi yapılan konuşmalara dikkat çeken 24 yaşındaki kaleci, "Maçtan önce birçok spekülasyon, yanlış söylemler oldu. Burada hepimiz Eyüpspor'un büyüklüğünü herkese gösterdik. Maçta aldığımız 1 puandan daha çok bunun için mutluyum"
ifadelerini kullandı.
BARIŞ 7 BİTİRDİ!
Sezona iyi başlayan ancak sonrasında form düşüklüğü nedeniyle eleştirilen Barış Alper Yılmaz, ligde 7 maçın ardından golle tanıştı. Aslan'ı soyunma odasına eşitlikle götüren 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon gol sayısını 6'ya çıkardı.
Ligde fileleri 5 kez sarsarken 1 defa da Avrupa Ligi'nde rakibini avladı. Barış, 1 gol daha atması halinde geçen sezonki sayısını (7) şimdiden egale edecek
SALLAİ SİFTAH YAPTI
Transferin son günlerinde sarı-kırmızılı takıma imza atan Roland Sallai, Avrupa listesinde yer alamadığı için sadece ligde şans buluyor. Macar oyuncu, sarıkırmızılı forma ile 8. lig maçına dün çıkarken ilk kez gol sevinci yaşadı.
TFF ADIL OLMALI
SARI-KIRMIZILI
takımdan Torreira, TFF'ye tepki gösterdi… Uruguaylı oyuncu, bahane üretmeyeceklerini söylerken "Bizim normalde yarın oynamamız gerekiyordu. Dinlenmeye bile zamanımız olmadı.
TFF, Avrupa'da oynayan bütün takımlara karşı adil olmalı. Sadece bize karşı yapılmış bir şey bu" dedi.