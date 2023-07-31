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Giriş Tarihi: 31.7.2023

Aslan’ın gövde gösterisi

MEHMET ÖZCAN
Aslan’ın gövde gösterisi

Angelino, Halil Dervişoğlu ve Bakambu ile eksik kapatan, Zaha takviyesiyle dünyanın gündemine damga vuran GALATASARAY, İcardi’yi de kadrosuna katıp fark yarattı. Son şampiyon, 35 bin taraftarının katıldığı imza töreni ile tüm rakiplerine gözdağı verdi

G.Saray, transfer döneminde yaptığı hamlelerle ortalığı ayağa kaldırırken dün de Rams Park'ta yaptığı imza töreni ile bir kez daha taraftarının gönlünü fethetti. 35 bine yakın taraftar erken saatlerden itibaren stada akın etti. Tezahüratlarla ezeli rakiplere göndermelerde bulunan futbolseverler, ayrıca oyunculara ve teknik heyete de destek verdi. Yeni yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla katkı sağlayan firmalar ve yöneticilerine başkan Dursun Özbek plaket verirken oyuncuların imza töreni öncesinde coşku en üst seviyeye çıktı.



MAURO İCARDİ TARAFTARLA BÜTÜNLEŞTİ
Geçen sezon devre arasında takıma katılan ancak deprem felaketi nedeniyle imza töreni düzenlenmeyen Nicolo Zaniolo ile Kaan Ayhan kürsüye gelip ilk imza atan isimler oldu. Sonrasında ise Bakambu, Angelino, Halil ve Zaha taraftarın coşkusu arasında imzalarını attı. Ardından ise Arjantinli yıldız Mauro İcardi tezahürat yağmuru altında sahaya çıkıp önce tribünlerle kucaklaştı ardından da imzasını attı. Son bölümde sahneye çıkan tüm oyuncular, sponsorlar ve başkan Dursun Özbek, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur kürsüye gelerek hatıra fotoğrafı çektirildi.




'KISKANILAN BİR KULÜBÜZ'
İmza töreni, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in konuşması ile başladı. Özbek, "Büyük başkan" tezahüratları arasında kürsüye gelirken sözleri sık sık alkışlarla kesildi... Cumhuriyetin 100. yılında kazanılan şampiyonluğun altını çizen başkan, şunları söyledi: "Türkiye'nin kıskanılan ve gıpta edilen kulübü G.Saray olmuştur. Amacımız yeniden G.Saray'ı Avrupa'nın tepesine çıkarmak. Bizim yerimiz orası. Sahip olduğumuz vizyon ve taraftarın desteği ile daha iyisini yapacağız. Biz geçiciyiz, G.Saray kalıcıdır. Sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum. İcardi transferinde oyuncunun yıllık 10 milyon Euro'sunun 4 milyon Euro'su adının geçmesini istemese de söyleyeceğim; Erden Timur ve Nef ailesinin desteği ile karşılandı."




TARAFTAR ÖNÜNDE İDMAN
Dün sabah Metin Oktay Tesisleri'nde bir antrenman yapan G.Saray, akşam da taraftara açık çalışma gerçekleştirdi. İcardi, sabah çalışmasında yer alırken tören sonrasında Rams Park'taki antrenmanda da taraftarın ilgi odağı oldu. Futbolseverler, meşalelerle takıma tezahüratlarda bulundu

BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Galatasaray'ın büyüklüğüdür
G.Saray camiasının, başkan Dursun Özbek'e özür borcu var. Geçmişte apar topar iktidardan indirilmeseydi G.Saray zaman kaybı yaşamayacak, başlanan projeler bugün hayata geçmiş olacaktı. Özbek'in, Duygun Yarsuvat yönetiminde yaşadığı şampiyonluktan sonra başkanlığında kurduğu kadro, iki yıl üst üste şampiyon olurken aldığı oyuncuların hepsi G.Saray'a gelir olarak döndü. Her dibe vuruşun parlak bir yükselişi olur. Dibe vurmuş G.Saray'ı, Özbek ve yönetimi zirveye taşıdı. Kurulan kadro, şampiyonluk yaşarken taraftar da mutluluğun doruğuna ulaştı. Başta İcardi olmak üzere transferler ciddi katkı sağladı. Özbek, mütevazı ve egosuz başkan olduğunu gösterirken Erden Timur'un transfer lideri olarak hareket etmesine asla engel olmadı. Çünkü asıl menfaat G.Saray üzerineydi. G.Saraylı oyuncular ve yöneticiler de yeni sezon için tüm konsantrasyonu sadece lige değil Avrupa'ya verecekler. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en güçlü penceresi G.Saray, Devler Ligi'ne katılıp hafızasını tekrarlayacaktır. Bunu yapacak güçte kadro kuruldu. Taraftar da futbolcuları sevgiyle hazırlayacak, destekle kucaklayacak. Taraftarların katıldığı imza töreni, G.Saray camiasının büyüklüğünü gösteriyor. Her oyuncu törenden pozitif etkilenecek. Bu şölen tüm dünyada gündeme geldiği gibi yeni yıldızların G.Saray'a gelmelerini de kolaylaştıracaktır.

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Aslan’ın gövde gösterisi
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