Aslan’ın gövde gösterisi

G.Saray, transfer döneminde yaptığı hamlelerle ortalığı ayağa kaldırırken dün de Rams Park'ta yaptığı imza töreni ile bir kez daha taraftarının gönlünü fethetti. 35 bine yakın taraftar erken saatlerden itibaren stada akın etti. Tezahüratlarla ezeli rakiplere göndermelerde bulunan futbolseverler, ayrıca oyunculara ve teknik heyete de destek verdi.Geçen sezon devre arasında takıma katılan ancak deprem felaketi nedeniyle imza töreni düzenlenmeyenSonrasında ise Bakambu, Angelino, Halil ve Zaha taraftarın coşkusu arasında imzalarını attı. Ardından isetezahürat yağmuru altında sahaya çıkıp önce tribünlerle kucaklaştı ardından da imzasını attı. Son bölümde sahneye çıkan tüm oyuncular, sponsorlar vemza töreni, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in konuşması ile başladı. Özbek,tezahüratları arasında kürsüye gelirken sözleri sık sık alkışlarla kesildi... Cumhuriyetin 100. yılında kazanılan şampiyonluğun altını çizen başkan, şunları söyledi: "Türkiye'nin kıskanılan ve gıpta edilen kulübü G.Saray olmuştur. Amacımız yeniden G.Saray'ı Avrupa'nın tepesine çıkarmak. Bizim yerimiz orası.Dün sabah Metin Oktay Tesisleri'nde bir antrenman yapan G.Saray, akşam da taraftara açık çalışma gerçekleştirdi. İcardi, sabah çalışmasında yer alırken tören sonrasında Rams Park'taki antrenmanda da taraftarın ilgi odağı oldu. Futbolseverler, meşalelerle takıma tezahüratlarda bulunduGalatasaray'ın büyüklüğüdürcamiasının, başkan Dursun Özbek'e özür borcu var. Geçmişte apar topar iktidardan indirilmeseydi G.Saray zaman kaybı yaşamayacak, başlanan projeler bugün hayata geçmiş olacaktı. Özbek'in, Duygun Yarsuvat yönetiminde yaşadığı şampiyonluktan sonra başkanlığında kurduğu kadro,Her dibe vuruşun parlak bir yükselişi olur. Dibe vurmuş G.Saray'ı, Özbek ve yönetimi zirveye taşıdı. Kurulan kadro, şampiyonluk yaşarken taraftar da mutluluğun doruğuna ulaştı. Başta İcardi olmak üzere transferler ciddi katkı sağladı. Özbek, mütevazı ve egosuz başkan olduğunu gösterirken Erden Timur'un transfer lideri olarak hareket etmesine asla engel olmadı.G.Saraylı oyuncular ve yöneticiler de yeni sezon için tüm konsantrasyonu sadece lige değil Avrupa'ya verecekler. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en güçlü penceresi G.Saray, Devler Ligi'ne katılıp hafızasını tekrarlayacaktır.Taraftarların katıldığı imza töreni, G.Saray camiasının büyüklüğünü gösteriyor. Her oyuncu törenden pozitif etkilenecek.yeni yıldızların G.Saray'a gelmelerini de kolaylaştıracaktır.