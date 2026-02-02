Aslan’ın havası yerinde

CİMBOM MAÇ FAZLASIYLA TAKİPÇİSİ F.BAHÇE İLE FARKI 6'YA YÜKSELTTİ



OSİMHEN 5. VİTESTE

Victor Osimhen, Süper Lig kariyerinde Kayserispor'a karşı etkisini sürdürüyor. Nijeryalı oyuncu, Kayseri karşısında 4 maça çıkarken 5 kez ağları sarsmayı başardı. Osimhen, G.Saray tarihinde de sarı-kırmızılı takıma en çok gol atan oyuncu durumunda.





PENALTI CANAVARI!

Sarı-kırmızılı takımın gol silahı Victor Osimhen penaltılardaki etkisini de sürdürüyor. 2014-15'ten bu yana Süper Lig'de G.Saray forması ile penaltı kaçırmayan oyuncular arasında 7'de 7 yapan iki isim var: Radamel Falcao ve Victor Osimhen.

İSTANBUL'DA SON SÜRAT

galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Kayserispor'a karşı son yıllarda önemli bir üstünlüğü de elinde bulunduruyor. Cimbom, Kayserispor'u konuk ettiği son 4 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

ASPRILLA: ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP

Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan Yaser Asprilla şunları söyledi: "Küçüklüğümden beri takip ediyorum G.Saray'ı. Çok büyük bir kulüp. Bana çok güzel bir projeden bahsettiler. Yeteneğim sayesinde buraya gelme onuruna eriştim. Takım arkadaşlarımdan hem kişisel yardım görüyorum hem futbol açısından."

SARA ÇOK GÜÇLÜ

Ligde son 3 maçta 4 gole ulaşan Sara, daha önce 48 maçta eriştiği gol sayısını aşmayı başardı. Brezilyalı, en üst lig kariyerinde üst üste 3 maçta ilk kez skor buldu.



KAYSERİ karşısında 597 isabetli pas yapan G.Saray, Okan Buruk döneminde en yüksek sayıya ulaştığı Süper Lig karşılaşmasını geride bıraktı. Maçın ardından ise tüm takım tribünlere çağrıldı. Taraftar, hem Avrupa'daki başarıyı hem de ligdeki puan farkını kutladı.