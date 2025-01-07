Aslan’ın hedefi Eren

Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda yoğun bir maç trafiğine girecek olan Galatasaray'da İsmail Jakobs'un sık sakatlık yaşaması ve alternatifinin de başka mevkilerden bulunması sebebiyle sol bek arayışına girildi. Sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında ise Trabzonspor'un milli futbolcusu Eren Elmalı var… Karadeniz ekibinde bu sezon 19 maça çıkan, A Milli Takım'da da boy gösteren 24 yaşındaki oyuncu için G.Saray'ın ısrarcı olduğu ve Trabzonspor ile görüştüğü öğrenildi.

NELSSON GİDECEK, SKRINIAR GELECEK

Eren'in de bordo-mavili yönetimin vereceği karara saygı duyacağını ilettiği aktarıldı. Cimbom'un ayrıca Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile de yollarını ayıracağı bildirildi. Bu sezon hiç ilk 11'de oynayamayan 26 yaşındaki yıldızın yerine ise Aslan, PSG'den Milan Skriniar'ı istiyor. Slovak stoper için PSG'ye kiralama teklifi yapılırken oyuncuya da 3 milyon Euro'luk bütçe ayrıldı. Kısa süre içerisinde bu hamlelerin olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

3 SEZONDA 106 MAÇ

Kartalspor altyapısından yetişen Eren Elmalı, yıldızını Kasımpaşa formasıyla parlattı. 2021-22 sezonunda Süper Lig'de 32 maça çıkarken performansı beğeni topladı ve sezon sonu 3.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-mavililerle 106 karşılaşmada boy gösteren Eren'in sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.