Aslan’ın kiralık çözümü Ugarte

Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan ve üst üste 4. şampiyonluk için güçlü adımlarla yürüyen Galatasaray, devre arası takviyeleri için düğmeye bastı. Ara transferde 70 milyon Euro bütçesi bulunan yönetim, bu parayı sezon sonu harcamanın hesaplarını yapıyor. Orta sahasına ilk 11 düzeyinde takviye planında değişiklik olmayan Aslan, çözümü satın alma opsiyonlu kiralama formülünde buldu. Atalanta'dan Ederson ve Club Brugge'den Onyedika için kulüpleri +25 milyon Euro bonservis beklentisinde. Manchester United'dan Manuel Ugarte ise kiralık gelme ihtimaliyle listede üst sıraya çıktı. İngiliz devinde 13 maçta toplam 432 dakika süre alan Uruguaylı dinamo, Dünya Kupası'nı düşünerek ayrılmaya sıcak bakıyor.

ZORUNLU SATIN ALMA OLMAYACAK

Vatandaşları Torreira ve Muslera ile iletişime geçen Ugarte, Galatasaray konusunda ikna oldu ve kulüplerin anlaşması halinde gelmeye sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki günlerde Manchester United ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 2024 yazında İngiliz ekibine transfer olan 24 yaşındaki Ugarte'nin, kulübüyle 3 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Kiralama formülü üzerinde duran Galatasaray, sözleşmeye koyulacak satın alma maddesinin zorunlu olmasını istemiyor.