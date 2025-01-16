Aslan’ın yeni hedefi Jesus!

Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için dört koldan çalışıyor. Hücum hattına ilk 11 düzeyinde takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, iki haftadır görüştüğü Georges Mikautadze'den sonuç çıkaramadı. Lyon'da kalmaya kararlı olan Gürcü forvette daha fazla zaman kaybetmek istemeyen Cimbom, Brezilya'da gelecek vadeden bir ismi gözüne kestirdi: İgor Jesus. Botafogo'nun 23 yaşındaki golcüsü, bu sezon Brezilya A Milli Takımı'na seçildi ve kendini göstermeyi başardı.

İNGİLİZ EKİPLERİ DE TAKİP EDİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un da transferine oldukça sıcak baktığı Brezilyalı yıldız, Premier Lig takımlarının da listesinde. Galatasaray cephesi de İgor Jesus'un durumunu yakından takip ediyor. Mali şartları araştıran yönetim, 15 milyon Euro'nun üzerinde değer biçilen sambacı için kısa süre içinde hamle yapmaya hazırlanıyor.





4 KEZ BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

İgor Jesus, ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Coritiba'da profesyonel oldu. Burada 49 maça çıkan genç oyuncu, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

2020 Ekim ayında Shabab Al Ahli'ye 2 milyon Euro karşılığında transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, görev yaptığı 88 karşılaşmada 43 gol, 20 asistle yıldızlaştı ve BAE ekibinde bir lig şampiyonluğu, 2 Süper Kupa kazandı.

Geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Botafogo'ya giden Brezilyalı yıldız, 31 maçta 8 gol, 5 asistlik katkı sağlarken ilk kez 11 Ekim 2024'te formasını giydiği milli takımda da 4 mücadelede boy gösterip 1 kez fileleri havalandırdı, 1 de gol pası verdi.

Profesyonel kariyerinde toplam 5 kez penaltı noktasına giden Jesus, bunların hepsinde rakip kaleciyi avlamayı başardı.

Santrforun yanı sıra sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen oyuncu, bir kez de 10 numarada forma giydi.

ARALIK AYINDA İKİ KUPA KALDIRDI

Botafogo ile geçen aralık ayında Brezilya lig şampiyonluğu ve Libertadores Kupası kazanan İgor Jesus'un kulübüyle 2027 sonuna kadar sözleşmesi var.