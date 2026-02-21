Aslantepe cehennemi

Avrupa takımlarının 'Cehennem' lakabı taktığı G.Saray'ın stadı doldu taştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 iç saha maçında, rakip takıma verilen bölümler hariç tribünler tamamen doldu. 53 bin kapasiteli RAMS Park bu sezon Avrupa'nın en çok ses getiren statlarından oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Devler Ligi
'nde iç sahada oynadığı 5 maçta ortalama 48 bin taraftara ev sahipliği yaptı.
Yüzde 89'a yakın doluluk oranına sahip Aslantepe, atmosferiyle Avrupalı rakiplerine cehennemi yaşattı! Geçen sezon Bayern Münih, Manchester United, Tottenham, bu sezon ise Liverpool, Atletico Madrid ve Juventus
maçlarında rakip takım taraftarları RAMS Park deplasmanında şaşkına uğradı. Yabancı taraftarlar paylaştıkları videolarda stattaki ortama ve yoğun ıslıklara dayanamazken, bunları da yorumlarında paylaştı.