Aslantepe Vadisi’ne Ticari çözüm!

Giriş Tarihi: 9.9.2025

Kemerburgaz'a taşınan ve Florya ihalesini sonuçlandıran Galatasaray'ın sıradaki hamlesi Aslantepe'ye olacak. 'Aslantepe Vadisi' adı verilen projeyle amatör branşlar tek bir çatı altında toplanacak. RAMS Park'ın yanında 62 dönüm arazide 10 bin kapasiteli basketbol salonu, 5 bin kişilik kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu ve konaklama merkezi olarak kullanılacak kamp tesisi inşa edilecek. 150 bin metrekareyi kapsayacak bu kompleksin finansmanına çözüm bulundu. Arazideki eğim farkı, ticari alan sayısı artırılarak avantaja çevrilecek ve ticari alanların satışıyla elde edilecek gelirle bu proje tamamlanacak. İrtifak hakkını alan Galatasaray, imar planı onaylanır onaylanmaz inşaata başlayacak.

