Aslantepe Vadisi’ne Ticari çözüm!

Kemerburgaz'a
taşınan ve Florya ihalesini
sonuçlandıran Galatasaray'ın sıradaki hamlesi
Aslantepe'ye olacak. 'Aslantepe Vadisi' adı
verilen projeyle amatör branşlar tek bir çatı
altında toplanacak. RAMS Park'ın yanında 62 dönüm arazide 10 bin kapasiteli basketbol salonu, 5 bin kişilik kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu ve konaklama merkezi olarak kullanılacak kamp tesisi inşa edilecek.
150 bin metrekareyi kapsayacak
bu kompleksin finansmanına çözüm
bulundu. Arazideki eğim farkı, ticari alan sayısı
artırılarak avantaja çevrilecek ve ticari alanların
satışıyla elde edilecek gelirle bu proje tamamlanacak.
İrtifak hakkını alan Galatasaray, imar
planı onaylanır onaylanmaz inşaata başlayacak.