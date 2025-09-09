Aslantepe Vadisi’ne Ticari çözüm!

taşınan ve Florya ihalesinisonuçlandıran Galatasaray'ın sıradaki hamlesiAslantepe'ye olacak. 'Aslantepe Vadisi' adıverilen projeyle amatör branşlar tek bir çatıaltında toplanacak.150 bin metrekareyi kapsayacakbu kompleksin finansmanına çözümbulundu. Arazideki eğim farkı, ticari alan sayısıartırılarak avantaja çevrilecek ve ticari alanlarınsatışıyla elde edilecek gelirle bu proje tamamlanacak.İrtifak hakkını alan Galatasaray, imarplanı onaylanır onaylanmaz inşaata başlayacak.