Asprilla sürprizi

Galatasaray, Noa Lang transferinin ardından bir kanat takviyesi daha gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Girona forması giyen genç oyuncu Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı. Kolombiyalı sağ kanadın menajeri Jonathan Herrera'nın, İstanbul'a görüşmeye geldiği ve transferi sonuçlandırdığı öğrenildi. Girona ile yapılan görüşmelerde satın alma opsiyonlu kiralık olarak el sıkışıldığı belirtildi. Belli bir maç sayısına çıkması halinde opsiyonun, 23 milyon Euro olarak devreye gireceği ifade edildi. Ayrıca 22 yaşındaki futbolcu için Benfica, Ajax ve Marsilya'nın da devrede olduğu ancak en cazip teklifin Galatasaray'dan geldiği aktarıldı. Asprilla, bu sezon 17 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti. Oyuncunun piyasa değeri 12 milyon Euro…

HER BÖLGENİN ADAMI

YASER Asprilla, 19 Kasım 2003'te doğdu. Genç futbolcu, kariyerine Kolombiya'nın Envigado takımında başladı. Ocak 2022'de İngiliz ekibi Watford'a 3 milyon Euro'ya transfer oldu. 2024 yazında İngiliz ekibi Watford'dan 18 milyon Euro'ya İspanyol temsilcisi Girona'ya gitti. Asprilla, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor, dinamizmi ve bire birdeki etkinliğiyle öne çıkıyor.