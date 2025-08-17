Galatasaray'da 281 gün sonra formasına kavuşan Mauro İcardi'nin dönüşü herkesi mest etti. Sahaya adımını atar atmaz tribünleri coşturan ve herkesi gölgede bırakan Arjantinli yıldız, "Bu takımın patronu benim" dedi. İşte Tangocu'nun farkı...



BİR ay boyunca Kemerburgaz'da çok istekli çalıştı. Çift kale maçların çoğunu İcardi'nin olduğu takım kazandı. Hocası Okan Buruk da bir an önce sahalara dönmek isteyen oyuncusunu bekletmedi ve Karagümrük maçıyla 'Aşkın Olayım' gol müziği tekrar çalmaya başladı.



GALATASARAY tarihinin en golcü yabancısı olmak isteyen İcardi, bu hedefe sadece 12 gol uzaklıkta. 73 gollü efsane Hagi'yi takip eden Arjantinli forvet, Karagümrük maçında gol sayısını 62'ye çıkardı.



MUSLERA'DAN pazubendi devralan İcardi, Galatasaray kaptanına yakışır açıklamalar yapıyor. Fenerbahçe ile görüşen Kerem Aktürkoğlu'na mesafeyi koyan tecrübeli forvet, "G.Saray'ı daha büyük yapacağız" diyerek camiaya mesajı verdi.



İCARDİ'NİN aylarca süren tedavi sürecinde en büyük destekçisi yeni sevgilisi China Suarez oldu. Yıldız oyuncu, Arjantin'den İstanbul'a taşıdığı yeni hayat arkadaşı için Kemerburgaz'daki evini değiştirdi ve eski eşi Wanda Nara'nın izlerini sildi.



STADYUM YIKILACAKTI!

G.SARAY'IN yıldızı İcardi, aylar sonra formasına kavuşurken attığı golle de hem Arjantin hem de dünya basınında ses getirdi. TYC Sport, "İcardi büyük bir patlamayla geri döndü. Arjantinli oyuncunun taraftarlarla kutlaması, maç boyunca devam etti. Sanki stadyum yıkılacaktı" dedi. Gente, "İcardi'nin dönüşü aynı zamanda kariyerinde bir dönüm noktası. Tecrübeli forvet, gol atma yeteneğini kaybetmediğini göstererek takımının farklı galibiyetine katkıda bulundu ve liderliğini pekiştirdi" ifadesini kullandı. Trıbuna ise "Bu gol, Arjantinli forvet için özellikle anlamlıydı çünkü geçen kasım ayında geçirdiği ön çapraz bağ sakatlığından 9 ay sonra sahalara geri döndü" yorumunda bulundu.