Atletico’yu boğalım!

Sarı-kırmızılıların gruptaki son maçı 28 Ocak'ta Manchester City ile

Süper Kupa'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran, ligde Gaziantep FK ile berabere kalan Galatasaray, son dönemde üzdüğü taraftarının Şampiyonlar Ligi'nde yüzünü güldürmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, Aslantepe'de Atletico Madrid'i konuk edecek. 20.45'te başlayacak mücadeleyi Rumen hakem Kovacs yönetecek. Grup aşamasında 6 maçta 9 puan toplayan Galatasaray'da tek hedef, Atletico Madrid galibiyetiyle ilk 24'ü garantilemek. Üst tur şansını Manchester City ile deplasmanda oynanacak son hafta maçına bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen takıma döndü.



KRAL REKOR IÇIN SAHADA

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'a 6 gol atan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında toplam 12 kez ağları sarstı. 12 gollü Nonda ve Baros'u yakalayan Osimhen, Atletico Madrid'e gol atması halinde kulüp tarihinin Avrupa arenasında en skorer yabancısı olacak. En son 13 Aralık 2025'te Antalyaspor karşısında sahaya çıkan Nijeryalı yıldız, 39 gün sonra forma giyecek.

İSPANYOLLARA KARŞI 36. RANDEVU

G.Saray, Avrupa kupaları tarihinde İspanyol takımlarına karşı 36. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 35 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi aldı. Galatasaray, resmi maçlarda Atletico Madrid'e 6 kez rakip oldu. Cimbom 2 beraberlik elde ederken 4 yenilgi gördü, sadece 2 gol atarken 8 kez de gole engel olamadı.



2 MİLYON EURO REKOR PRİM!

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında alınan galibiyetlere UEFA tarafından 2.1 milyon Euro ödül veriliyor. Bu paranın yarısını prim olarak takıma dağıtan yönetim, Atletico Madrid'i yenerlerse oyuncularını ödüllendirilecek. İlk 24'ü garantilemesi halinde sarı-kırmızılı ekibe 2 milyon Euro prim verilecek.



SİNGO KRONİK DEĞİL, SARA'NIN AĞRILARI VAR

Kulüp doktoru Yener İnce, kritik maç öncesinde sakatlıklarla ilgili bilgi verdi.

Singo: "Atletico maçı için risk almamızı zorlaştıracak bir sakatlık. Tendon sakatlığı var, kronik değil."

Sara: "Dış bağlarında bir sakatlık oldu.

Elimizdeki teknolojik imkânları kullanıyoruz.

Ağrılarını azaltmaya çalışacağız."

Osimhen: "Osimhen'in, Nijerya Milli Takımı'nda aşilinde bir ağrısı oldu, oynamasını bekliyoruz."

Uğurcan: "Uğurcan hastaydı, gribal enfeksiyonu vardı. Bugün idmana çıkıyor, yarın da oynayacak."



AKLI SAHADA GÖZÜ GHEORGHE HAGİ'DE

İlk 11'deki yerini Osimhen'e devretmesi beklenen Mauro İcardi, sahaya çıkması halinde rekor peşine de düşecek. G.Saray forması ile 71 gol atan Arjantinli, 2 gol daha bulursa 72 kez ağları havalandıran Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu ünvanına ulaşacak.



'1 PUAN YARAMAZ'

ATLETİCO Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, maç öncesi G.Saray'a övgü yağdırdı. Sarı-kırmızılıların iyi oyuncuları olduğunu belirten Arjantinli hoca, "Özellikle forvet hattında... Osimhen var, orta sahada Torreira… Bizi çok mücadeleci bir takım bekliyor. Beraberlik işimize yaramaz, kazanmamız gerekiyor" dedi. RAMS Park'taki atmosfer içinse, "İnsanların enerjisi… Şehir de aynı şekilde. Futbol tutkusu çok yüksek" diye konuştu.