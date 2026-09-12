Atom karınca tükenmez!

Geçen sezon zaman zaman düşüş gösteren ve sezon başında da Galatasaray'dan gideceği konuşulan Lucas Torreira, yeniden gerçek kimliğine büründü. Sarı-kırmızılılarda 4 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan 'Atom Karınca' lakaplı orta saha, önce vatandaşı Fernando Muslera'nın, ardından Mauro İcardi'nin gidişiyle morali bozulsa da artık tamamen takıma odaklandı. Beşinci sezonunu geçirdiği Galatasaray'da Okan Buruk'un vazgeçilmezi olan Torreira, ayrılığa kapıları kapattı. Bu sene Çorum FK maçında yaptığı asistle ilk skor katkısında bulunurken, Başakşehir sınavında gol ve asistiyle karşılaşmayı kazandırdı. Osimhen'in yokluğunda Sporting'e karşı Aslan'ı öne geçiren golün içerisinde yer alırken sahada kaldığı 85 dakika takımının ayakta kalan tek ismi oldu. Uruguaylı yıldız, gösterdiği performansla adeta 'yeni gelmedim, geri geldim' görüntüsü verdi. Galatasaray'da yıllık 3.8 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki futbolcunun maaşının iyileştirilmesi masaya yatırılacak.



İLK YOLCU KAAN AYHAN

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu. Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan ve teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen Kaan Ayhan, ocak ayında takıma veda edecek. Aslan, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak ve gerekirse oyuncunun bonservisinden çıkacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör