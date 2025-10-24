Avrupa’ya meydan okuyor

Geçen dönem 25. lig şampiyonluğunun mimarlarından olan Victor Osimhen, bu sezon da kalitesini konuşturuyor. Liverpool'a 1, Bodo/Glimt ağlarına 2 gol bırakırken Devler Ligi'nde alınan 6 puanın kahramanı olarak öne çıktı. Bu sezon 8 maçta fileleri 5 kez havalandıran Nijeryalı yıldızın ayak sesleri Avrupa'dan duyuluyor.

En iyi 5 ligin yanı sıra Süper Lig ve Avrupa kupalarının baz alındığı değerlendirmede Osimhen, 2025 yılı içerisinde oynadığı 34 müsabakada 30 gol kaydetti ve 86 dakikada bir fileleri bulmayı başardı. 26 yaşındaki yıldız, bu performansıyla bu sene içerisinde Avrupa'nın en golcü 3. ismi oldu. Real Madrid'den Kylian Mbappe (44) ve Bayern Münih'in dünyaca ünlü futbolcusu Harry Kane (38) ilk ikiyi oluşturdu.