Avusturya’da rakip Monza

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Avusturya kampı başladı. Sarı-kırmızılılar, ilk sınavını İtalyan ekibi Monza karşısında verecek. Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadele, bugün TSİ 21.00'de başlayacak. Galatasaray, Avusturya'daki ikinci hazırlık sınavında ise 28 Temmuz Pazartesi akşamı yine Çizme temsilcisi Venezia ile karşı karşıya gelecek.