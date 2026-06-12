B. Münih olma yolundasınız!

Bayern Münih
'te 2021 yılında yönetim kurulu başkanlığına gelen ve 1.5 yıl bu görevi yürüten Oliver Kahn, görev süresi sonunda kulübün büyük bir kâr elde etmesini sağlamıştı. Galatasaray
Başkanı Dursun Özbek
, Kahn'la bir araya geldi. Galatasaray'ı yakından takip eden Kahn'ın, başkana, "Hızla Bayern Münih olma yolunda ilerliyorsunuz"
diyerek sarı-kırmızılı kulübü övdüğü bildirildi. Alman efsanesi kendi başarısını anlatırken futbolcu alım satımlarının yanında, sponsorlukların gücünün etkisinin olduğunu aktardı. Eski yönetici Ural Aküzüm'ün yaptığı bu organizasyonda Özbek ile Kahn tam 4 saat boyuncu fikir alışverişinde bulundu.
Başkanın Kahn'ın bilgilerinden çok etkilendiği ve ikili ilişkilerin önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.