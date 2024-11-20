Baba İcardi: Endişeliyim!

Galatasaray'ın 7 Kasım'da oynadığı Tottenham maçında sakatlanan İcardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopukluk ve menisküs hasarı tespit edilmişti.Eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatı sonrası iki kızının velayetini almaya çalışan İcardi'nin babası, yaşananlar ve oğlunun sakatlığı ile ilgili ilk kez konuştu. Wanda'nın 38 milyon 500 bin Euro nafaka talebine karşılık İcardi'nin, Arjantin'in önde gelen üç avukatı Laura Piro, Guadalupe Guerrero ve Elba Marcovecchio'dan oluşan ve 'mahkemelerin üç dişi aslanı' olarak bilinen isimlerden bir hukuk ordusu kurması konusuna girmeyen Baba İcardi şunları söyledi:Yıldız futbolcunun kardeşi Guido İcardi isededi.ameliyat gününü bekleyen İcardi, hafta sonuna kadar İstanbul'a dönecek. Sarıkırmızılıların takım doktoru Yener İnce, konuyla ilgili görüşmeler yapıyor. Golcü futbolcu, İstanbul'da MR'a girecek ve dizinin son durumu doktorlar tarafından analiz edilecek.öğrenildi.