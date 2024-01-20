Banko oldu bi Kerem!

Torreira’nın yanında 5 farklı isim deneyen Okan Buruk, son 6 maçta 6 gole etki eden Kerem Demirbay’ı seçti. Dayı lakaplı 30 yaşındaki orta saha artık 8 numaranın yeni adresi
Bu sezon Torreira'nın yanında Oliveira,Berkan,KaanAyhan veNdombele'yi deneyen Galatasaray aradığı 8 numarayı sonunda buldu: Kerem Demirbay... Sarı-kırmızılıformayıgiydiğiilk 16 maçta skor katkısıyapamayan Kerem,son 6 karşılaşmada ise6 gole direkt katkı sağladı. Bu süreçte 1 gol atan, 1 gol hazırlayan ve 4 asist yapan 30 yaşındaki oyuncu, orta sahadaki sorunu çözdü.
TAKIMIN 'DAYISI'
KeremDemirbay'ıartık takımınbankosuolarak görenteknik direktörOkan Buruk,Trabzonspormaçı planlamasınıTorreira-Kerem ikilisinegöre yapmaya başladı.'Dayı' lakabı ileFlorya'da çağrılan yıldızoyuncu, kısa süredekendisini sevdirdi. İngilizceve Almanca bildiğiiçin yabancılarla kolayiletişim sağlayan KeremDemirbay, takımdakigenç yerli oyuncularaağabeylik yapıyor, boşzamanlarında onları yemeğeçıkarıyor. Teknikdirektör Okan Buruk, deneyimlifutbolcunun sahaiçinde olduğu kadarsaha dışındaki rolündende memnun.