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Giriş Tarihi: 20.1.2024

Banko oldu bi Kerem!

MEHMET ÖZCAN
Banko oldu bi Kerem!

Torreira’nın yanında 5 farklı isim deneyen Okan Buruk, son 6 maçta 6 gole etki eden Kerem Demirbay’ı seçti. Dayı lakaplı 30 yaşındaki orta saha artık 8 numaranın yeni adresi

Bu sezon Torreira'nın yanında Oliveira, Berkan, Kaan Ayhan ve Ndombele'yi deneyen Galatasaray aradığı 8 numarayı sonunda buldu: Kerem Demirbay... Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 16 maçta skor katkısı yapamayan Kerem, son 6 karşılaşmada ise 6 gole direkt katkı sağladı. Bu süreçte 1 gol atan, 1 gol hazırlayan ve 4 asist yapan 30 yaşındaki oyuncu, orta sahadaki sorunu çözdü.

TAKIMIN 'DAYISI'
Kerem Demirbay'ı artık takımın bankosu olarak gören teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçı planlamasını Torreira-Kerem ikilisine göre yapmaya başladı. 'Dayı' lakabı ile Florya'da çağrılan yıldız oyuncu, kısa sürede kendisini sevdirdi. İngilizce ve Almanca bildiği için yabancılarla kolay iletişim sağlayan Kerem Demirbay, takımdaki genç yerli oyunculara ağabeylik yapıyor, boş zamanlarında onları yemeğe çıkarıyor. Teknik direktör Okan Buruk, deneyimli futbolcunun saha içinde olduğu kadar saha dışındaki rolünden de memnun.

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Banko oldu bi Kerem!
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